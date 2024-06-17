Günümüzde İnsanların Eskisi Gibi Sahip Olmadıkları 15 Muhteşem Yetenek
Günümüzde İnsanların Eskisi Gibi Sahip Olmadıkları 15 Muhteşem Yetenek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Teknoloji gelişirken yaşamımız ve hayat tarzımızda değişiyor. Bunu yanısıra birçoğumuz var olan yeteneklerini de kaybedebiliyor. Bugünkü içeriğimizde, eski jenarasyonlara göre kaybolan 15 yeteneğe bakacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Sanki eskiye kıyasla E-maillerin nasıl cevaplanması gerektiğini bilmiyorlar gibi geliyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Eskiye kıyasla kimse sessiz kalmak istemiyor gibi."
3. "Konuşurken karşındakini dinlemek çok önemli bir özellik ama bunu birçok insanda göremiyorum."
4. "Bilmediğin bir şey olduğunda sadece bilmediği kabul etmek."
5. "GPSler saolsun kimse harita okuyamaz oldu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Okuduğunu anlama yeteneği bildiğiniz çöpe atıldı."
7. "Empati ve karşındakine karşı anlayışlı olma yeteneği..."
8. "En basit yemekleri bile pişiremez olduk."
9. "Telefonda konuşurken sessizce kulağına götürmek yerine telefonu hopörlöre koymak. Neden anlamıyorum..."
10. "Basit matematik yetenekleri. Günümüzde para üstünü hesaplamak bile bir zorluk haline gelmiş durumda..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Kendin ev tamir işlerini yapabilmek."
12. "Sabırlı olmak... Herkes bir şeylere veya yerlere yetişmeye çalışıyor."
13. "Hem bir öğretmen hem de anne olarak söyleyebileceğim en büyük yetenek, odaklanma yeteneği olurdu."
14. "Basit Türkçe yetenekleri. Koca koca insanlar düzgün yazmayı bile bilmiyor!"
15. "Basit dikiş yetenekleri."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın