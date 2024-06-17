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Günümüzde İnsanların Eskisi Gibi Sahip Olmadıkları 15 Muhteşem Yetenek

Günümüzde İnsanların Eskisi Gibi Sahip Olmadıkları 15 Muhteşem Yetenek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 15:01

Teknoloji gelişirken yaşamımız ve hayat tarzımızda değişiyor. Bunu yanısıra birçoğumuz var olan yeteneklerini de kaybedebiliyor. Bugünkü içeriğimizde, eski jenarasyonlara göre kaybolan 15 yeteneğe bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Sanki eskiye kıyasla E-maillerin nasıl cevaplanması gerektiğini bilmiyorlar gibi geliyor."

1. "Sanki eskiye kıyasla E-maillerin nasıl cevaplanması gerektiğini bilmiyorlar gibi geliyor."

'İki soru içeren bir mail attığımda çoğu zaman birisine cevap alabiliyorum. Sanırım anlık mesajlaşma sistemleri ile karıştırıyorlar...'

2. "Eskiye kıyasla kimse sessiz kalmak istemiyor gibi."

2. "Eskiye kıyasla kimse sessiz kalmak istemiyor gibi."

'Her an bir ses ya da müzik olmadan rahat edemiyoruz adeta!'

3. "Konuşurken karşındakini dinlemek çok önemli bir özellik ama bunu birçok insanda göremiyorum."

'Kimse dinlemek istemiyor.'

4. "Bilmediğin bir şey olduğunda sadece bilmediği kabul etmek."

4. "Bilmediğin bir şey olduğunda sadece bilmediği kabul etmek."

'Geçenlerde bir konudan konuşurken o konu hakkında çok bilgim olmadığını söyledim ve karşımdaki kişi gerçekten çok şaşırmıştı.'

5. "GPSler saolsun kimse harita okuyamaz oldu."

5. "GPSler saolsun kimse harita okuyamaz oldu."
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6. "Okuduğunu anlama yeteneği bildiğiniz çöpe atıldı."

6. "Okuduğunu anlama yeteneği bildiğiniz çöpe atıldı."

'İnsanlar onlara söylenenler dışında hiçbir şey bilmiyor sanki ve kendi düşüncelerini kuramıyorlar.'

7. "Empati ve karşındakine karşı anlayışlı olma yeteneği..."

7. "Empati ve karşındakine karşı anlayışlı olma yeteneği..."

8. "En basit yemekleri bile pişiremez olduk."

8. "En basit yemekleri bile pişiremez olduk."

'Herkes sürekli dışarıdan yemek söylüyor ve evde yemek yapmıyor. Aslında en sağlıklısı evinde yapmak...'

9. "Telefonda konuşurken sessizce kulağına götürmek yerine telefonu hopörlöre koymak. Neden anlamıyorum..."

9. "Telefonda konuşurken sessizce kulağına götürmek yerine telefonu hopörlöre koymak. Neden anlamıyorum..."

10. "Basit matematik yetenekleri. Günümüzde para üstünü hesaplamak bile bir zorluk haline gelmiş durumda..."

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11. "Kendin ev tamir işlerini yapabilmek."

'Herkes hemen tamiratçı çağırıyor.'

12. "Sabırlı olmak... Herkes bir şeylere veya yerlere yetişmeye çalışıyor."

12. "Sabırlı olmak... Herkes bir şeylere veya yerlere yetişmeye çalışıyor."

13. "Hem bir öğretmen hem de anne olarak söyleyebileceğim en büyük yetenek, odaklanma yeteneği olurdu."

13. "Hem bir öğretmen hem de anne olarak söyleyebileceğim en büyük yetenek, odaklanma yeteneği olurdu."

'Çocuklar hiçbir şeye odaklanamıyor artık...'

14. "Basit Türkçe yetenekleri. Koca koca insanlar düzgün yazmayı bile bilmiyor!"

14. "Basit Türkçe yetenekleri. Koca koca insanlar düzgün yazmayı bile bilmiyor!"

15. "Basit dikiş yetenekleri."

15. "Basit dikiş yetenekleri."

'Hemen yenisini almak varken insanlar yırtılan kıyafetlerini dikmeyi tercih etmiyor tabii...'

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