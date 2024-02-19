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Karı Koca ile Cinsel Fantezi Yaşayacağını Düşünen Erkek Şeref Düzyatanlar Tarafından Efsane Trollendi

Karı Koca ile Cinsel Fantezi Yaşayacağını Düşünen Erkek Şeref Düzyatanlar Tarafından Efsane Trollendi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.02.2024 - 16:49 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 17:20

İnternet dünyasına hakimseniz kimlerin troll olduğunu da biliyorsunuzdur. Ama öyle biri var ki, internette evli çiftlerle fantezi yaşamaya çalışanları çok fena kandırıyor. Karşınızda Şeref Düzyatanlar ve son kurbanı!

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Sosyal medyayı, özellikle de Twitter'ı takip ediyorsanız Şeref Düzyatanlar'ı mutlaka biliyorsunuzdur. Kendisi trollük kavramının kitabını yazmış bir isim.

Sosyal medyayı, özellikle de Twitter'ı takip ediyorsanız Şeref Düzyatanlar'ı mutlaka biliyorsunuzdur. Kendisi trollük kavramının kitabını yazmış bir isim.

Özellikle birçok ünlü Şeref'in trollemesine maruz kaldı ne yazık ki 😂

Özellikle birçok ünlü Şeref'in trollemesine maruz kaldı ne yazık ki 😂

Ama onun asıl olayı, internette "tek erkek" olarak cinsel fantaziler yaşamak isteyen adamları trollemek. Bakın bulmuş birini, olaylar nerelere gidiyor...

Ama onun asıl olayı, internette "tek erkek" olarak cinsel fantaziler yaşamak isteyen adamları trollemek. Bakın bulmuş birini, olaylar nerelere gidiyor...
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Pelvan Rasim'in kızı bizim bildiğimiz Nazlı olabilir mi acaba?

Pelvan Rasim'in kızı bizim bildiğimiz Nazlı olabilir mi acaba?

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