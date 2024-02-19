Karı Koca ile Cinsel Fantezi Yaşayacağını Düşünen Erkek Şeref Düzyatanlar Tarafından Efsane Trollendi
Karı Koca ile Cinsel Fantezi Yaşayacağını Düşünen Erkek Şeref Düzyatanlar Tarafından Efsane Trollendi
İnternet dünyasına hakimseniz kimlerin troll olduğunu da biliyorsunuzdur. Ama öyle biri var ki, internette evli çiftlerle fantezi yaşamaya çalışanları çok fena kandırıyor. Karşınızda Şeref Düzyatanlar ve son kurbanı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyayı, özellikle de Twitter'ı takip ediyorsanız Şeref Düzyatanlar'ı mutlaka biliyorsunuzdur. Kendisi trollük kavramının kitabını yazmış bir isim.
Özellikle birçok ünlü Şeref'in trollemesine maruz kaldı ne yazık ki 😂
Ama onun asıl olayı, internette "tek erkek" olarak cinsel fantaziler yaşamak isteyen adamları trollemek. Bakın bulmuş birini, olaylar nerelere gidiyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pelvan Rasim'in kızı bizim bildiğimiz Nazlı olabilir mi acaba?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda