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Her Erkeğin Dolabında Olması Gereken Parçalar

etiket Her Erkeğin Dolabında Olması Gereken Parçalar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 16:31
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'Ne giyeceğim?' derdini bitirmek istiyorsan doğru parçaları dolabına eklemelisin. Her erkeğin kurtarıcı olacak, yıllar geçse de değerini kaybetmeyecek o parçaları birlikte keşfedelim!

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Beyaz Basic Tişört

Beyaz Basic Tişört

Sadece bir tişört değil, bir hayat felsefesi. Üzerine ceket giy ofise git, altına şort çek sahile in. Önemli olan tek şey; göğsünde devasa marka logoları olmaması ve sünmemiş olması. Kalitelisinden 2-3 tane edinin, arkaya yaslanın.

Klasik Beyaz Gömlek

Klasik Beyaz Gömlek

İş görüşmesinde hayat kurtarır, düğünde damattan rol çaldırır, akşam randevusunda kolları hafifçe kıvrılınca karizmayı ikiye katlar. Ütüsüne dikkat ettiğiniz sürece bu gömlekle hata yapma şansınız sıfır.

Koyu Renk Jean

Koyu Renk Jean

Üzerinde abuk subuk yırtıklar, zincirler veya mermer yıkama efektleri olmayan düz bir lacivert ya da siyah jean. Hem cool hem jilet gibi durmanın en kestirme yolu budur.

Chino Pantolon

Chino Pantolon

'Kumaş pantolon çok resmi, kot pantolon çok spor' diyen kararsız ruhlar için üretilmiş bir mühendislik harikası. Bej veya lacivert bir chino pantolonla hem patronun gözüne girebilir hem de arkadaş ortamında aşırı rahat takılabilirsiniz.

Lacivert Blazer Ceket

Lacivert Blazer Ceket

Tişört ve kot pantolon ikilisinin üzerine bu ceketi attığınız anda ortamın en entelektüel, en ne giydiğini bilen insanına dönüşüyorsunuz. Sihirli bir değnek gibi, dolapta mutlaka yer almalı.

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Bisiklet Yaka Triko

Bisiklet Yaka Triko

Hava ne sıcak ne soğukken imdada yetişir. İçine gömlek giyip yakasını dışarı çıkarırsanız ayrı bir hava, tek başına giyerseniz ayrı bir çabasız şıklık sunar. Göbek bölgesini gizleme konusunda da gizli bir yeteneği vardır, bizden söylemesi!

Düz Beyaz Deri Sneaker

Düz Beyaz Deri Sneaker

Altına giydiğiniz her şeyi anında modernize eden o kutsal ayakkabı. Takım elbisenin altına giy, kuralları yık; şortun altına giy, günü kurtar. Tek kural var: Çamurlu ve kirli gezmeyeceksiniz, her daim temiz kalacak!

Klasik Deri Ayakkabı

Klasik Deri Ayakkabı

Hayat bazen beklemediğiniz anlarda sizi çok resmi bir ortama fırlatabilir. Bir düğün, şık bir akşam yemeği ya da ciddi bir sunum... İşte o anlarda spor ayakkabıya veda edip bu klasiği ayağınıza geçirmeniz gerekir.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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