Her Erkeğin Dolabında Olması Gereken Parçalar
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'Ne giyeceğim?' derdini bitirmek istiyorsan doğru parçaları dolabına eklemelisin. Her erkeğin kurtarıcı olacak, yıllar geçse de değerini kaybetmeyecek o parçaları birlikte keşfedelim!
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Beyaz Basic Tişört
Klasik Beyaz Gömlek
Koyu Renk Jean
Chino Pantolon
Lacivert Blazer Ceket
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Bisiklet Yaka Triko
Düz Beyaz Deri Sneaker
Klasik Deri Ayakkabı
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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