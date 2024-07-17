Kardeş Payı'nın Senaristi Selçuk Aydemir'den Müjde: Yeni Proje Yolda!
Kardeş Payı'nın Senaristi Selçuk Aydemir'den Müjde: Yeni Proje Yolda!
Komedi izlemeyi özleyenlere Selçuk Aydemir müjdeyi verdi. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın başrollerinde olduğu Kardeş Payı'na benzer bir proje hazırlığında olduğunu söyledi.
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Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın yer aldığı Kardeş Payı, izleyicinin kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturduğu bir yapımdı.
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2014 yılında ekranlara gelmeye başladığında izleyicilerin kalbini kazanan Kardeş Payı adlı diziye benzer bir proje geliyor.
Metin, Ali ve Feyza karakterleriyle izleyicinin hayatına dokunan bu dizi, unutulmaz bir iz bıraktı.
Dizinin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir, yeni projenin müjdesini verdi. Ancak projenin detayları hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Aydemir, Kardeş Payı'nın başarısının sırrını, "Bir dizi yapalım ki, hiçbir şey tahmin edilemesin ve her bölümde izleyiciler 'Acaba ne olacak?' diye merakla ekrana kilitlensin" sözleriyle ifade etti.
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Yeni projenin ne olacağı merakla beklenirken, Aydemir ve ekibinin aynı başarıyı sürdüreceğine dair beklentiler oldukça yüksek.
İşte Aydemir'in o açıklaması...
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