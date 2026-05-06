Karadeniz'de Gördü, Van'da Uyguladı: 40 Dakikalık Yolu 40 Saniyeye Düşürdü

'Babam bana yaklaşık 15 dönüm olan bu araziyi bıraktı ve susuz bir tepeydi. Çok tepelik bir yerde olduğu için su götürülmesi çok zordu. Tarlaya su götürmek için çok uğraştım. Sonunda suyu tarlaya götürmeyi başardım. Fakat gidiş-geliş yaptığım arazi yolu daha sonra komşular tarafından kapatıldı. Ben de Karadeniz'de gördüğüm teleferik sistemini bahçem ile evim arasında uygulamaya karar verdim. Van'da bu sistemi kuracak biri olmadığı için o dönem Rize'den usta getirdim. Bütün malzemeleri de getirdikten sonra bu sistemi evim ile bahçem arasına kurdum.”