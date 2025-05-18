Kanka İşte Biz: En Yakın Arkadaşa Atmalık Şarkılar

Kanka bak bu biz diyebileceğiniz bir liste hazırlamak istedik. En yakın arkadaşlar bu playlist'te buluşuyor. Acılar, mutluluklar; kimi zaman kahkahalar ve gözyaşları ile ömür akıp giderken bizlere kâr kalan, bu dünyadaki dostluklarımız oluyor. Her anımızda yanımızda olan o muhteşem insanlara, arkadaşlarımıza atabileceğimiz şarkılar...