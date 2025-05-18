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Kanka İşte Biz: En Yakın Arkadaşa Atmalık Şarkılar

etiket Kanka İşte Biz: En Yakın Arkadaşa Atmalık Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 23:41

Kanka bak bu biz diyebileceğiniz bir liste hazırlamak istedik. En yakın arkadaşlar bu playlist'te buluşuyor. Acılar, mutluluklar; kimi zaman kahkahalar ve gözyaşları ile ömür akıp giderken bizlere kâr kalan, bu dünyadaki dostluklarımız oluyor. Her anımızda yanımızda olan o muhteşem insanlara, arkadaşlarımıza atabileceğimiz şarkılar...

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1. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monáe

2. Gülşen & Murat Boz - İltimas

3. Ajda Pekkan - Eğlen Güzelim

4. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm

5. Ebru Gündeş - Meyhaneci

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6. Hande Yener - Kırmızı

7. Gotye - Somebody That I Used To Know

8. Babutsa - Yanayım Yanayım

9. Tarkan - Dudu

10. Maroon 5 - This Love

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11. Rema & Selena Gomez - Calm Down

12. Billie Eilish - Bellyache

13. Melek Mosso - Gölgen Yeter

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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