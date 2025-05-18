Kanka İşte Biz: En Yakın Arkadaşa Atmalık Şarkılar
Kanka bak bu biz diyebileceğiniz bir liste hazırlamak istedik. En yakın arkadaşlar bu playlist'te buluşuyor. Acılar, mutluluklar; kimi zaman kahkahalar ve gözyaşları ile ömür akıp giderken bizlere kâr kalan, bu dünyadaki dostluklarımız oluyor. Her anımızda yanımızda olan o muhteşem insanlara, arkadaşlarımıza atabileceğimiz şarkılar...
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1. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monáe
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2. Gülşen & Murat Boz - İltimas
3. Ajda Pekkan - Eğlen Güzelim
4. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm
5. Ebru Gündeş - Meyhaneci
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6. Hande Yener - Kırmızı
7. Gotye - Somebody That I Used To Know
8. Babutsa - Yanayım Yanayım
9. Tarkan - Dudu
10. Maroon 5 - This Love
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11. Rema & Selena Gomez - Calm Down
12. Billie Eilish - Bellyache
13. Melek Mosso - Gölgen Yeter
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