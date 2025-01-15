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Kanıtlarla Cevapladılar: Dünya'nın Sonu Ne Zaman Gelecek?

Kanıtlarla Cevapladılar: Dünya'nın Sonu Ne Zaman Gelecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 14:05

Dünya, milyonlarca yıldır varlığını sürdüren ve üzerinde canlı formu bulundurduğunu kesin olarak bildiğimiz tek gezegen. Fakat biliyoruz ki Dünya, evrende sonsuz bir şekilde var olmayacak. Günün birinde, Dünya bütün yaşanmışlıklarıyla beraber hayata gözlerini yumacak. Peki bu gün ne zaman, nasıl olacak? Dünya'nın sonunun nasıl geleceğine dair farklı görüşler ve inanışlar bulunuyor.

ABD'de yapılan yeni bir çalışmada, Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğine yönelik bir tahmin yürütüldü.

Kaynak

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Dünya, evrende canlı formunu bulundurduğun bildiğimiz tek gezegen.

Dünya, evrende canlı formunu bulundurduğun bildiğimiz tek gezegen.

Dünyamız milyonlarca yıldır varlığını sürdürüyor. İnsanlık tarihi şurada yalnızca binlerce yılla ölçülüyor. İnsanlığın sonunun geldiğini görüyoruz da, Dünya'ya ne demeli?

İşte bu konuda farklı görüşler ve inanışlar mevcut. Dünya'nın sonunun nasıl geleceği hakkında kesin bir bilgiye sahip olmak ise mümkün değil. Elimizde yalnızca inanışlarımız ve bazı iddialar var.

Chicago Üniversitesi’nden RJ Graham ve arkadaşları da Dünya'nın sonunun nasıl geleceğine dair yeni bir çalışma yürüttü.

Chicago Üniversitesi’nden RJ Graham ve arkadaşları da Dünya'nın sonunun nasıl geleceğine dair yeni bir çalışma yürüttü.

Güneş'in şu anda füzyon ömrünün ortalarında olduğu aktarılıyor. Yaklaşık 5 milyar yaşında olan Güneş de tıpkı bizler gibi büyüyor, yaşlanıyor. Yaşlandıkça da bazı özellikleri değişmeye başlıyor.

Güneş'in değişen özellikleri, Dünya'da da bazı dengeleri değiştirecek.

Güneş'in değişen özellikleri, Dünya'da da bazı dengeleri değiştirecek.

Güneş, hidrojeni helyuma dönüştürme işine devam edecek. Çekirdeğindeki oranlar ise zamanla değişmeye başlayacak. Güneş zamanla hidrojeni daha verimli bir şekilde kaynaştırabilir hale gelecek. 

Güneş'in parlaklığı artacak ve bu artışın Dünya üzerinde belirgin etkileri olacak. Karbon, azot ve fosfor döngüler bozulacak, karbondioksit miktarı azalacak.

Karbondioksit seviyesinin düşmesi ise bitkilerin fotosentez yapamamasına neden olacak. Bitkilerin yaşam döngüsünün bozulması, hayvanların ve insanların ihtiyacı olan oksijeni azaltacak.

Karbondioksit seviyesinin düşmesi ise bitkilerin fotosentez yapamamasına neden olacak. Bitkilerin yaşam döngüsünün bozulması, hayvanların ve insanların ihtiyacı olan oksijeni azaltacak.

Bitkileri yaşam kaynağı olarak kullanan hayvanların sayısı azalacak. İnsanlık bitki yetiştirmek için bir çare bulsa da bitkilerin ürettiği oksijen miktarı azalacak. Zamanla Dünya'da sadece mikroplar var olmaya başlayacak!

Neyse ki bu felaketin meydana gelmesine yaklaşık 1,6 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor.

Neyse ki bu felaketin meydana gelmesine yaklaşık 1,6 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor.

O zamana kadar insanlık Dünya'nın sonunu getirmezse, Dünya'nın sonu onu ısıtan Güneş tarafından gelecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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