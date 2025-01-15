Kanıtlarla Cevapladılar: Dünya'nın Sonu Ne Zaman Gelecek?
Kanıtlarla Cevapladılar: Dünya'nın Sonu Ne Zaman Gelecek?
Dünya, milyonlarca yıldır varlığını sürdüren ve üzerinde canlı formu bulundurduğunu kesin olarak bildiğimiz tek gezegen. Fakat biliyoruz ki Dünya, evrende sonsuz bir şekilde var olmayacak. Günün birinde, Dünya bütün yaşanmışlıklarıyla beraber hayata gözlerini yumacak. Peki bu gün ne zaman, nasıl olacak? Dünya'nın sonunun nasıl geleceğine dair farklı görüşler ve inanışlar bulunuyor.
ABD'de yapılan yeni bir çalışmada, Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğine yönelik bir tahmin yürütüldü.
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Dünya, evrende canlı formunu bulundurduğun bildiğimiz tek gezegen.
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Chicago Üniversitesi’nden RJ Graham ve arkadaşları da Dünya'nın sonunun nasıl geleceğine dair yeni bir çalışma yürüttü.
Güneş'in değişen özellikleri, Dünya'da da bazı dengeleri değiştirecek.
Karbondioksit seviyesinin düşmesi ise bitkilerin fotosentez yapamamasına neden olacak. Bitkilerin yaşam döngüsünün bozulması, hayvanların ve insanların ihtiyacı olan oksijeni azaltacak.
Neyse ki bu felaketin meydana gelmesine yaklaşık 1,6 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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