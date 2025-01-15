Kanıtlarla Cevapladılar: Dünya'nın Sonu Ne Zaman Gelecek?

Dünya, milyonlarca yıldır varlığını sürdüren ve üzerinde canlı formu bulundurduğunu kesin olarak bildiğimiz tek gezegen. Fakat biliyoruz ki Dünya, evrende sonsuz bir şekilde var olmayacak. Günün birinde, Dünya bütün yaşanmışlıklarıyla beraber hayata gözlerini yumacak. Peki bu gün ne zaman, nasıl olacak? Dünya'nın sonunun nasıl geleceğine dair farklı görüşler ve inanışlar bulunuyor.

ABD'de yapılan yeni bir çalışmada, Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğine yönelik bir tahmin yürütüldü.

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