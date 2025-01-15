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Dünyanın En Güzel Kızları Arasında Yer Alan Anastasia Knyazeva Büyüdü: Güzelliği Değişmedi

Dünyanın En Güzel Kızları Arasında Yer Alan Anastasia Knyazeva Büyüdü: Güzelliği Değişmedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 13:05

Bir Rus kızı olan Anastasia Knyazeva, dünyanın en güzel kız çocuğu olarak anılıyordu. Henüz çocuk yaşlardayken yer aldığı reklam filmlerinden ve yaptığı modellik işlerinden milyonlar kazandı. Anastasia Knyazeva, şimdilerde büyüdü genç bir kız oldu. Kendisinin Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Peki dünyanın en güzel kızının son hali nasıl?

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Boncuk mavi gözleriyle bu güzeller güzeli kızın fotoğrafına illaki denk gelmişsinizdir.

Boncuk mavi gözleriyle bu güzeller güzeli kızın fotoğrafına illaki denk gelmişsinizdir.

Kendisini tanımıyorsanız, hemen tanıtalım. Anastasia Knyazeva, 2011 doğumlu bir Rus kızı. Henüz çocuk yaşında güzelliğiyle de dünyada tanınmaya başladı.

Henüz 2 yaşında Rus ajanslarının dikkatini çeken Anastasia, modellik yapmaya başladı, birçok reklamda yer aldı.

Henüz 2 yaşında Rus ajanslarının dikkatini çeken Anastasia, modellik yapmaya başladı, birçok reklamda yer aldı.

Çocuk markaları Anastasia ile çalışmak için resmen sıraya girmişti!

Fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağan Anastasia, dünyanın en güzel kızları arasında gösterildi. Fransız Vogue Dergisi'nde yer alan en genç isim olmayı da başardı.

Fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağan Anastasia, dünyanın en güzel kızları arasında gösterildi. Fransız Vogue Dergisi'nde yer alan en genç isim olmayı da başardı.

"Yaşayan oyuncak bebek" denilen Anastasia, birkaç kez Türkiye'ye gelmiş ve ailesiyle birlikte ülkemizi çok beğendiklerini söylemişlerdi.

"Yaşayan oyuncak bebek" denilen Anastasia, birkaç kez Türkiye'ye gelmiş ve ailesiyle birlikte ülkemizi çok beğendiklerini söylemişlerdi.

O küçük kız şimdilerde büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

O küçük kız şimdilerde büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu.
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Anastasia hem Rusya'da hem dünya çapında modellik yapmaya devam ediyor. Instagram hesabında ise bir milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Anastasia hem Rusya'da hem dünya çapında modellik yapmaya devam ediyor. Instagram hesabında ise bir milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Anastasia Knyazeva, yıllar geçmesine rağmen ne güzelliğinden vazgeçmiş ne de o meşhur perçeminden!

Anastasia Knyazeva, yıllar geçmesine rağmen ne güzelliğinden vazgeçmiş ne de o meşhur perçeminden!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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