Dünyanın En Güzel Kızları Arasında Yer Alan Anastasia Knyazeva Büyüdü: Güzelliği Değişmedi
Dünyanın En Güzel Kızları Arasında Yer Alan Anastasia Knyazeva Büyüdü: Güzelliği Değişmedi
Bir Rus kızı olan Anastasia Knyazeva, dünyanın en güzel kız çocuğu olarak anılıyordu. Henüz çocuk yaşlardayken yer aldığı reklam filmlerinden ve yaptığı modellik işlerinden milyonlar kazandı. Anastasia Knyazeva, şimdilerde büyüdü genç bir kız oldu. Kendisinin Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Peki dünyanın en güzel kızının son hali nasıl?
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Boncuk mavi gözleriyle bu güzeller güzeli kızın fotoğrafına illaki denk gelmişsinizdir.
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Henüz 2 yaşında Rus ajanslarının dikkatini çeken Anastasia, modellik yapmaya başladı, birçok reklamda yer aldı.
Fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağan Anastasia, dünyanın en güzel kızları arasında gösterildi. Fransız Vogue Dergisi'nde yer alan en genç isim olmayı da başardı.
"Yaşayan oyuncak bebek" denilen Anastasia, birkaç kez Türkiye'ye gelmiş ve ailesiyle birlikte ülkemizi çok beğendiklerini söylemişlerdi.
O küçük kız şimdilerde büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu.
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Anastasia hem Rusya'da hem dünya çapında modellik yapmaya devam ediyor. Instagram hesabında ise bir milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Anastasia Knyazeva, yıllar geçmesine rağmen ne güzelliğinden vazgeçmiş ne de o meşhur perçeminden!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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