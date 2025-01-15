Dünyanın En Güzel Kızları Arasında Yer Alan Anastasia Knyazeva Büyüdü: Güzelliği Değişmedi

Bir Rus kızı olan Anastasia Knyazeva, dünyanın en güzel kız çocuğu olarak anılıyordu. Henüz çocuk yaşlardayken yer aldığı reklam filmlerinden ve yaptığı modellik işlerinden milyonlar kazandı. Anastasia Knyazeva, şimdilerde büyüdü genç bir kız oldu. Kendisinin Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Peki dünyanın en güzel kızının son hali nasıl?