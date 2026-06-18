Kanada-Katar Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Kanada-Katar Maçı Hangi Kanalda?
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, B Grubu’nun ikinci maçında Katar ile karşı karşıya gelecek.
Daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupaları’nda mücadele eden Kanada, üst üste ikinci kez Dünya Kupası sahnesinde yer alıyor. Ev sahibi ülkelerden biri olduğu için turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Kanada, bu kez Dünya Kupası’nda ilk kez eleme aşamasına yükselmeyi hedefliyor.
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Kanada-Katar Maçı Ne Zaman?
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Kanada-Katar Maçı Saat Kaçta?
Kanada-Katar Maçı Hangi Kanalda?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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