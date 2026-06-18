Kanada-Katar Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Kanada-Katar Maçı Hangi Kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, B Grubu’nun ikinci maçında Katar ile karşı karşıya gelecek.

Daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupaları’nda mücadele eden Kanada, üst üste ikinci kez Dünya Kupası sahnesinde yer alıyor. Ev sahibi ülkelerden biri olduğu için turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Kanada, bu kez Dünya Kupası’nda ilk kez eleme aşamasına yükselmeyi hedefliyor.