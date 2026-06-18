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Kanada-Katar Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Kanada-Katar Maçı Hangi Kanalda?

etiket Kanada-Katar Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Kanada-Katar Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 13:46
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, B Grubu’nun ikinci maçında Katar ile karşı karşıya gelecek.

Daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupaları’nda mücadele eden Kanada, üst üste ikinci kez Dünya Kupası sahnesinde yer alıyor. Ev sahibi ülkelerden biri olduğu için turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Kanada, bu kez Dünya Kupası’nda ilk kez eleme aşamasına yükselmeyi hedefliyor.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
31 Gün
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08 Saat
:
29 Dakika
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Kanada-Katar Maçı Ne Zaman?

Kanada-Katar Maçı Ne Zaman?

Kanada-Katar maçı 19 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Kanada ile Katar, BC Place Vancouver Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Kanada-Katar Maçı Saat Kaçta?

Kanada-Katar Maçı Saat Kaçta?

Kanada-Katar maçı Türkiye saatiyle 01.00’de başlayacak.

Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, B Grubu’ndaki ikinci maçında Katar karşısında sahaya çıkacak.

Kanada-Katar Maçı Hangi Kanalda?

Kanada-Katar Maçı Hangi Kanalda?

Kanada-Katar maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden canlı izleyebilecek, maçla ilgili gelişmeleri ve anlık skor durumunu da takip edebilecek

Kanada-Katar Maçı Muhtemel 11'ler

Kanada-Katar Maçı Muhtemel 11'ler

Kanada-Katar maçının muhtemel 11’leri şöyle:

  • Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar, David, Oluwaseyi.

  • Katar: Abunada, Al Ouwi, Miguel, Khoukhi, Ahmed, Laye, Madibo, Gaber, Junior, Afif, Youssef.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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