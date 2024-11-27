Kanada'da Bu Kadar Çok Fransızca Konuşulmasının Sebeplerini Biliyor musunuz?

Kanada yalnızca büyüklüğüyle değil, kültürel çeşitliliğiyle de dikkat çeken bir ülke. Kanada'da resmi dil olarak hem İngilizce hem de Fransızca kabul ediliyor. Bu durumun ardında tarihi ve kültürel derinlikli bir geçmiş yatıyor. Pek çok kişi Fransızca'nın Kanada'da neden bu kadar yaygın olduğunu merak ediyor. İşte cevabı…

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