Kalçasıyla Hulahop Çevirerek Guinness Rekorlar Kitabına Giren Kadına Güldüren Yorumlar
Kalçasıyla Hulahop Çevirerek Guinness Rekorlar Kitabına Giren Kadına Güldüren Yorumlar
Dünyada benzeri olmayan 'en'leri ödüllendiren Guinness'in son rekoru çok ilgi çekti. Bir kadın kalçasıyla 55 dakika 4 saniye boyunca hulahop sallıyordu.
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Daha önceki rekorun da sahibi olan Andrea Hulamyhoop, evet soyadı da çok uygun, 12 Mart'ta kalçasıyla hulahop çevirme rekorunu 55 dakika 4 saniyeye çıkardı.
Türkiye'de de paylaşılan rekor videosuna yorumlar gecikmedi.
Rekora yönelik yorumlar ilgi çekerken,
Guinness'in de çalışma tarzı yorumlandı.
Yetenek, yetenektir.
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İşi, bu sanırız.
Önceki rekor da kendisine ait.
"Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım"
😎
E rekor çünkü!
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Rengi de toz pembe...
"Yemek de yaparım salçayla, göbek de atarım hulahopla" demiş. Siz ne dersiniz bu rekora?
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