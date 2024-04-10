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Kalçasıyla Hulahop Çevirerek Guinness Rekorlar Kitabına Giren Kadına Güldüren Yorumlar

Kalçasıyla Hulahop Çevirerek Guinness Rekorlar Kitabına Giren Kadına Güldüren Yorumlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 21:19

Dünyada benzeri olmayan 'en'leri ödüllendiren Guinness'in son rekoru çok ilgi çekti. Bir kadın kalçasıyla 55 dakika 4 saniye boyunca hulahop sallıyordu.

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Daha önceki rekorun da sahibi olan Andrea Hulamyhoop, evet soyadı da çok uygun, 12 Mart'ta kalçasıyla hulahop çevirme rekorunu 55 dakika 4 saniyeye çıkardı.

Daha önceki rekorun da sahibi olan Andrea Hulamyhoop, evet soyadı da çok uygun, 12 Mart'ta kalçasıyla hulahop çevirme rekorunu 55 dakika 4 saniyeye çıkardı.
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Kaynak: Guinness

Türkiye'de de paylaşılan rekor videosuna yorumlar gecikmedi.

Rekora yönelik yorumlar ilgi çekerken,

Rekora yönelik yorumlar ilgi çekerken,
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Guinness'in de çalışma tarzı yorumlandı.

Guinness'in de çalışma tarzı yorumlandı.
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Yetenek, yetenektir.

Yetenek, yetenektir.
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İşi, bu sanırız.

İşi, bu sanırız.
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Önceki rekor da kendisine ait.

Önceki rekor da kendisine ait.
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"Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım"

"Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım"
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😎

😎
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E rekor çünkü!

E rekor çünkü!
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Rengi de toz pembe...

Rengi de toz pembe...
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"Yemek de yaparım salçayla, göbek de atarım hulahopla" demiş. Siz ne dersiniz bu rekora?

"Yemek de yaparım salçayla, göbek de atarım hulahopla" demiş. Siz ne dersiniz bu rekora?
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