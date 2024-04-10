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Bayram Şekeri Yeğenlerden Özgür Özel'in Süperman'e Dönüşmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bayram Şekeri Yeğenlerden Özgür Özel'in Süperman'e Dönüşmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 20:00

Bakalım bayram günü X ya da eski adıyla Twitter'da en çok nelere gülmüş, en çok hangi tweetler dikkat çekmiş?

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Bol mesaj kaygılı bir paylaşımla başlayalım.

Bol mesaj kaygılı bir paylaşımla başlayalım.
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O değil de iyi yedik.

O değil de iyi yedik.
twitter.com

İyi de harcadık.

İyi de harcadık.
twitter.com

Uykusuz da kaldık.

Uykusuz da kaldık.
twitter.com

Özgür Özel, bayramda timeline'ı çokça meşgul edenlerden oldu.

Özgür Özel, bayramda timeline'ı çokça meşgul edenlerden oldu.
twitter.com
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Kargaya yavrusu kuzgundu?

Kargaya yavrusu kuzgundu?
twitter.com

Halaların erkek kardeşlerine SMMM olmaları ❤

Dillere destan bir styling.

Dillere destan bir styling.
twitter.com

Yine de sevimli.

Tekrar görüşene dek neşeyle kalın.

Tekrar görüşene dek neşeyle kalın.
twitter.com
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