Bayram Şekeri Yeğenlerden Özgür Özel'in Süperman'e Dönüşmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bayram Şekeri Yeğenlerden Özgür Özel'in Süperman'e Dönüşmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bayram günü X ya da eski adıyla Twitter'da en çok nelere gülmüş, en çok hangi tweetler dikkat çekmiş?
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Bol mesaj kaygılı bir paylaşımla başlayalım.
O değil de iyi yedik.
İyi de harcadık.
Uykusuz da kaldık.
Özgür Özel, bayramda timeline'ı çokça meşgul edenlerden oldu.
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Kargaya yavrusu kuzgundu?
Halaların erkek kardeşlerine SMMM olmaları ❤
Dillere destan bir styling.
Yine de sevimli.
Tekrar görüşene dek neşeyle kalın.
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