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Kahve Tercihlerine Göre İlişki Durumunu İnceliyoruz!

etiket Kahve Tercihlerine Göre İlişki Durumunu İnceliyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 10:00
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Kahve seçimin sadece damak zevkini değil, belki de ilişkilere bakışını da ele veriyor olabilir. Sade sevenler, bol köpüklü tercih edenler, yeni tatlar denemekten vazgeçmeyenler… Peki senin fincanın aşk hayatın hakkında ne söylüyor?

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1. Sabahın köründe kahve bardağına sarılma sebebin tam olarak nedir?

2. "Bütün gün tek bir tür kahve içmek zorundasın" deseler hangisini seçersin?

3. Kahvenin yanında gelen o küçük ikramlık çikolatayı ne yaparsın?

4. Kahve sunumunda ve bardağında görselliğe ne kadar önem verirsin?

5. Kahvenin yanında olmazsa olmazın nedir?

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6. Şu anki ilişki durumunu en iyi özetleyen kahve cümlesi hangisi?

7. Yeni çıkan, abartılan ve herkesin sıraya girdiği bir "trend" kahveyi dener misin?

8. Kahve siparişin kasada ne kadar sürer?

Sert Espresso Tadında

Senin dünyanda belirsizliğe, oyalanmaya ve boş lakırdıya yer yok. Tıpkı sabahın ilk ışıklarında içilen şekersiz, sert bir Espresso gibisin: Net, keskin, uyandırıcı ve tamamen kendin! İlişkilerde ne istediğini çok iyi biliyorsun, daha da önemlisi ne istemediğini ezbere biliyorsun.

 Biriyle birlikte olacaksan bu ancak zekasına, duruşuna ve bağımsızlığına saygı duyduğun biriyle olur. Eğreti duran, zoraki ilişkilere asla girmezsin. Karşındaki insan sana alan tanımayı bildiği an, senin o sert kabuğunun altında ne kadar sadık ve güçlü bir partner yattığını görecektir.

Bol Köpüklü Caramel Latte

Senin için hayatın ve ilişkilerin anlamı huzurda, şefkatte ve o iç ısıtan küçük detaylarda gizli. Tıpkı yumuşak içimli, bol köpüklü ve karamel kokulu bir Latte gibisin: Sarıp sarmalayan, ortamın havasını yumuşatan ve girdiği yere tatlılık katan bir enerjin var.

Sen yüzeysel flörtlerin değil, ruhuna dokunan derin duyguların insanısın. Karşındaki insandan beklediğin en büyük şey sadakat, içtenlik ve birazcık romantizm. Seni el üstünde tutacak, sevgisini göstermekten çekinmeyecek biriyle karşılaştığında o ilişki bir ömür boyu sürer!

Buzlu Karamel Macchiato

Senin olduğun yerde monotonluktan veya sıkıcılıktan bahsetmek imkansız! Tıpkı havalı, renkli ve ferahlatıcı bir Buzlu Macchiato gibisin: Ortama girdiğin an enerjinle dikkatleri üzerine çekiyor, çevrendekilerin modunu bir anda yükseltiyorsun.

Seni elde tutmak ve ilgini canlı tutmak büyük bir ustalık ister! Sana ayak uydurabilecek, seninle saçmalayabilecek, enerjini düşürmeyecek aksine hayatına renk katacak biri lazım. Sıkıcı ve kıskanç biriyle bir gün bile yapamazsın; senin yanındaki insan senin özgürlüğüne ve neşene hayran olmalı.

Geleneksel Türk Kahvesi

Sen gelgeç heveslerin, geçici trendlerin ya da samimiyetsiz muhabbetlerin insanı değilsin. Tıpkı ağır ağır demlenen, yanında bir bardak suyu ve lokumuyla sunulan geleneksel bir Türk Kahvesi gibisin: Köklü, zamansız, anlamlı ve güven veren bir duruşun var.

Yüzeyde yaşanan hızlı tüketim aşkları sana göre değil. Sen 'kırk yıl hatırı olan', emek verilen, demini almış gerçek bağların peşindesin. Sabırlısın, anlayışlısın ve değer verdiğin insanı yarı yolda bırakmazsın. Seninle olan biri kendini dünyanın en şanslı ve güvende insanı hisseder.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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