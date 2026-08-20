Kahve Tercihlerine Göre İlişki Durumunu İnceliyoruz!

Senin dünyanda belirsizliğe, oyalanmaya ve boş lakırdıya yer yok. Tıpkı sabahın ilk ışıklarında içilen şekersiz, sert bir Espresso gibisin: Net, keskin, uyandırıcı ve tamamen kendin! İlişkilerde ne istediğini çok iyi biliyorsun, daha da önemlisi ne istemediğini ezbere biliyorsun.

Biriyle birlikte olacaksan bu ancak zekasına, duruşuna ve bağımsızlığına saygı duyduğun biriyle olur. Eğreti duran, zoraki ilişkilere asla girmezsin. Karşındaki insan sana alan tanımayı bildiği an, senin o sert kabuğunun altında ne kadar sadık ve güçlü bir partner yattığını görecektir.