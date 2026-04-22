Kahve İçmeden Ne Kadar Durabilirsin?

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
22.04.2026 - 10:01

Kahve pek çoğumuzun hayatının vazgeçilmezi. Sadece keyif vermekle kalmaz, zihnimizi açan bir kurtarıcı gibidir. Peki, hiç düşündünüz mü, kahve içmeden ne kadar dayanabilirsiniz? Öğrenmek için şimdi testi çöz!

1. Sabah uyandın ve evde kahve yok! Tepkin ne olur?

2. Yoğun bir gün geçiriyorsun ve kahve içmeye bir türlü fırsatın olmadı...

3. Bir arkadaşın seninle 1 hafta kahve içmeme iddiasına girdi. Olaylar nasıl gelişir?

4. Gün içinde en çok ne zaman kahve içmek istersin?

5. Kahve senin için ne ifade eder?

6. Kahve içmediğin günlerde kendini nasıl tarif edersin?

7. Kahveni nasıl içmeyi tercih edersin?

8. Bir gün kahve içmeyi bırakacak olsan, nedeni ne olurdu?

Kahve içmeden günlerce durabilirsin!

Sen kahveye bağımlı olanlardan değilsin. Daha çok hayatını kahveye göre değil, kendi enerjisine göre yaşayanlardansın. Sabah uyanınca evde kahve kalmaması da senin için asla problem değil. Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edersin. Kahve senin için keyifli bir aktivite olsa bile asla bir zorunluluk değil. Bu yüzden de değil günlerce kahve içmeden durmak, belki bu süre 1 ayı bile bulur...

1-2 gün idare edersin!

Sen kahve içmeye alışıksın ama asla tamamen bağımlı değilsin. İçmediğinde hafif bir yorgunluk ve odaklanma düşüklüğü hissediyorsun. Bu da aslında senin için normal. Sabahları belki biraz enerjin düşer ama onu da başka içeceklerle hemen toparlarsın. Yani kahve yoksa senin için hayat durmaz ama biraz eksik hissedersin.

1 gün bile zor dayanırsın.

Kahve senin için neredeyse temel bir ihtiyaç gibi. Sabah kahveni içmeden uyanmak senin için bir Çin işkencesi gibi... Kahve genel olarak senin bünyeni çok etkiliyor ve gün ortasında bir anda modunu düşürebiliyor. Gün içinde de kahve içmeye fırsat bulamadığın anlarda hemen kahve içeceğin anın hayalini kurmaya başlıyorsun. Senin için kahve günü kurtaran bir sihirli değnek gibi...

Birkaç saat bile imkansız...

Senin için kahve tam olarak hayatının merkezinde. İçmeden uzun süre dayanmak resmen imkansız. Uzun süreden kastımız da sadece birkaç saat... Günün belli zaman dilimlerinde mutlaka kahve içmelisin yoksa tüm günün resmen çöp olur. Çevrendeki herkes de seni böyle tanır ve buna göre davranır.  Senin için kahve bir keyif değil, yaşamın ta kendisi.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
