Kadroda Sürprizler Var: Dev Derbinin İlk 11'lerine Gelen Taraftar Tepkileri
Kadroda Sürprizler Var: Dev Derbinin İlk 11'lerine Gelen Taraftar Tepkileri
Süper Lig şampiyonluğundaki en önemli karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da yeni transferler sahada yer alırken Fenerbahçe'de Çağlar kadroya geri döndü. Peki iki teknik adamın tercihleri sosyal medyada nasıl karşılandı. Taraftarlar ne dedi?
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Galatasaraylı taraftarların kadrolarına dair yorumları 👇
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Fenerbahçeli taraftarların kadrolarına dair yorumları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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