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Kadroda Sürprizler Var: Dev Derbinin İlk 11'lerine Gelen Taraftar Tepkileri

Kadroda Sürprizler Var: Dev Derbinin İlk 11'lerine Gelen Taraftar Tepkileri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.02.2025 - 19:30

Süper Lig şampiyonluğundaki en önemli karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da yeni transferler sahada yer alırken Fenerbahçe'de Çağlar kadroya geri döndü. Peki iki teknik adamın tercihleri sosyal medyada nasıl karşılandı. Taraftarlar ne dedi?

İlk 11'leri bu haberimizde paylaşmıştık 👇

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Galatasaraylı taraftarların kadrolarına dair yorumları 👇

Galatasaraylı taraftarların kadrolarına dair yorumları 👇
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twitter.com
twitter.com
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Fenerbahçeli taraftarların kadrolarına dair yorumları 👇

Fenerbahçeli taraftarların kadrolarına dair yorumları 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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