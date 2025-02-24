Kadroda Sürprizler Var: Dev Derbinin İlk 11'lerine Gelen Taraftar Tepkileri

Süper Lig şampiyonluğundaki en önemli karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da yeni transferler sahada yer alırken Fenerbahçe'de Çağlar kadroya geri döndü. Peki iki teknik adamın tercihleri sosyal medyada nasıl karşılandı. Taraftarlar ne dedi?