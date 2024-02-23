Kadınların İlk Kez Katıldığı 1250 Yıllık Çıplak Adam Festivali Artık Yapılmayacak
Kadınların İlk Kez Katıldığı 1250 Yıllık Çıplak Adam Festivali Artık Yapılmayacak
Kaynak: https://edition.cnn.com/travel/japan-...
Japonya'da 1250 yıldır yapılan 'Çıplak Adam' Festivaline bu yıl ilk defa kadınlar da katıldı. Ancak yapılan açıklamalarla birlikte festivale katılımın düştüğü ve bu yıl son kez gerçekleştirildiği söylendi. Detaylar...👇
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Japonya'da ünlü Çıplak Adam Festivali'ni düzenleyen bir tapınak, 1.250 yıllık tarihinde ilk kez kadınların da katılmasına izin verdi.
Japonya'nın Aichi vilayetine bağlı Inazawa'da yaşayan bir grup kadın, Şubat ayında Konomiya tapınağında düzenlenen yıllık Hadaka Matsuri'ye katıldı. Ancak erkekler cinsel organlarını kapatmak için 'fundoşi' olarak bilinen bir Japon peştamalı ve 'tabi' denen bir çift beyaz çoraptan oluşan kıyafeti kullanırken kadınlar peştemal giyerek sadece Naoizasa Ritüeli'ne katıldı.
Geleneksel olarak sadece erkeklerin katıldığı Hadaka Matsuri Festivali, geçtiğimiz günlerde yapıldı.
Ancak yapılan açıklamalarda genç nüfusun festivale katılımı az olduğu için bu yıl son kez ritüelin gerçekleştirildiği belirtildi.
Kokusekiji Tapınağı Baş Rahibi Daigo Fujinami, verilen kararın katılım gösteren kişilerin yaşlanmasından ve genç nüfusun yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. Ocak ayında yapılan açıklamada 10 binden fazla ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyordu.
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