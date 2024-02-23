Kadınların İlk Kez Katıldığı 1250 Yıllık Çıplak Adam Festivali Artık Yapılmayacak

Japonya'da 1250 yıldır yapılan 'Çıplak Adam' Festivaline bu yıl ilk defa kadınlar da katıldı. Ancak yapılan açıklamalarla birlikte festivale katılımın düştüğü ve bu yıl son kez gerçekleştirildiği söylendi. Detaylar...👇