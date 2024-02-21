Kocalarının Tüm Vücut Lazer Epilasyon Yaptırmasına Verdikleri Tepkilerle Tartışma Başlatan Eşler

Lazer epilasyon, günümüzün en çok tercih edilen epilasyon yöntemlerinden bir tanesi... Erkeklerin lazer epilasyon yaptırması ise bu konuda tartışmalara sebep olan konular arasında yer alıyor. Twitter'da yapılan yeni paylaşım da tartışmayı tekrar alevlendirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım...👇