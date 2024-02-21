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Kocalarının Tüm Vücut Lazer Epilasyon Yaptırmasına Verdikleri Tepkilerle Tartışma Başlatan Eşler

Kocalarının Tüm Vücut Lazer Epilasyon Yaptırmasına Verdikleri Tepkilerle Tartışma Başlatan Eşler

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
21.02.2024 - 14:38

Lazer epilasyon, günümüzün en çok tercih edilen epilasyon yöntemlerinden bir tanesi... Erkeklerin lazer epilasyon yaptırması ise bu konuda tartışmalara sebep olan konular arasında yer alıyor. Twitter'da yapılan yeni paylaşım da tartışmayı tekrar alevlendirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım...👇

Kaynak: https://twitter.com/amborjini/status/...
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Vücudumuzdaki kıllara kalıcı çözüm olarak görülen lazer epilasyon günümüzde birçok kişinin tercih ettiği epilasyon yöntemlerinden bir tanesi.

Vücudumuzdaki kıllara kalıcı çözüm olarak görülen lazer epilasyon günümüzde birçok kişinin tercih ettiği epilasyon yöntemlerinden bir tanesi.

Yaptırıp yaptırmamak ya da farklı teknikler tabii ki tercih meselesi...

Yaptırıp yaptırmamak ya da farklı teknikler tabii ki tercih meselesi...

Ancak erkeklerin lazer epilasyon yaptırması zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Ancak erkeklerin lazer epilasyon yaptırması zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Tartışmayı tekrar gündeme getiren paylaşımlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde yapıldı.👇

Tartışmayı tekrar gündeme getiren paylaşımlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde yapıldı.👇
twitter.com

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Öyle şey mi olur? Direkt boşarım' derken;

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Öyle şey mi olur? Direkt boşarım' derken;
twitter.com
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Bazıları da erkeklerin lazer epilasyon yaptırmasını savundu.

Bazıları da erkeklerin lazer epilasyon yaptırmasını savundu.
twitter.com

Bi' açıdan bakınca da hijyen durumu söz konusu değil mi?

Bi' açıdan bakınca da hijyen durumu söz konusu değil mi?
twitter.com

'Erkek dediğin kıllı olur mu?' diyoruz?

'Erkek dediğin kıllı olur mu?' diyoruz?
twitter.com

Gelin sizleri o yorumlarla baş başa bırakalım...👇

Gelin sizleri o yorumlarla baş başa bırakalım...👇
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Yorumlarda buluşalım...

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mamamia

Eski eşim olur, boşarım diyenler ne yaşıyor olabilir ki amk tüy döküyorlar bildiğin 😂 ay olsunlar mis gibi olur tertemiiizz 😁

selver.94.06

😂😂😅

piyanist

Döşü kıllı sevenler sevmeyenler... Ayrıştırmaya karşıyım savaşmayın sevişin 😂😂😂😂