Kocalarının Tüm Vücut Lazer Epilasyon Yaptırmasına Verdikleri Tepkilerle Tartışma Başlatan Eşler
Kocalarının Tüm Vücut Lazer Epilasyon Yaptırmasına Verdikleri Tepkilerle Tartışma Başlatan Eşler
Kaynak: https://twitter.com/amborjini/status/...
Lazer epilasyon, günümüzün en çok tercih edilen epilasyon yöntemlerinden bir tanesi... Erkeklerin lazer epilasyon yaptırması ise bu konuda tartışmalara sebep olan konular arasında yer alıyor. Twitter'da yapılan yeni paylaşım da tartışmayı tekrar alevlendirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Vücudumuzdaki kıllara kalıcı çözüm olarak görülen lazer epilasyon günümüzde birçok kişinin tercih ettiği epilasyon yöntemlerinden bir tanesi.
Yaptırıp yaptırmamak ya da farklı teknikler tabii ki tercih meselesi...
Ancak erkeklerin lazer epilasyon yaptırması zaman zaman tartışma konusu oluyor.
Tartışmayı tekrar gündeme getiren paylaşımlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde yapıldı.👇
Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Öyle şey mi olur? Direkt boşarım' derken;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bazıları da erkeklerin lazer epilasyon yaptırmasını savundu.
Bi' açıdan bakınca da hijyen durumu söz konusu değil mi?
'Erkek dediğin kıllı olur mu?' diyoruz?
Gelin sizleri o yorumlarla baş başa bırakalım...👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Eski eşim olur, boşarım diyenler ne yaşıyor olabilir ki amk tüy döküyorlar bildiğin 😂 ay olsunlar mis gibi olur tertemiiizz 😁
😂😂😅
Döşü kıllı sevenler sevmeyenler... Ayrıştırmaya karşıyım savaşmayın sevişin 😂😂😂😂