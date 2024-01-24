1250 Yıllık Japon Geleneğine Büyük Güncelleme: 'Çıplak Adam' Festivaline Kadınlar da Katılacak
1250 Yıllık Japon Geleneğine Büyük Güncelleme: 'Çıplak Adam' Festivaline Kadınlar da Katılacak
Japonya'da 1250 yıldır düzenlenen 'Çıplak Adam' festivaline bu yıl ilk defa 40 kadının da dahil olacağı öğrenildi. Festivale kadınların katılımı tarihinde bir ilk olarak gerçekleşecek.
Kaynak: Independent Türkçe
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Japonya'da1250 yıldan bu yana Konomiya tapınağında her yıl düzenlenen ve 'Çıplak Adam' festivali olarak bilinen Hadaka Matsuri'ye katılım şartlarında bu yıl değişik yapılacağı öğrenildi.
Şubat ayında yapılması planlanan festivale, 1250 yıldan bu yana ilk defa 40 kişiden oluşan bir grup kadının katılacağı öğrenildi.
Independent Türkçe'de yer alan bilgiye göre, Festivale katılan kadınların, erkeklerin kargaşa içeren geleneksel etkinliklerine katılmayacağı belirtilirken, naoizasa ritüelinde yer almaları bekleniyor. Bu ritüelde kadınların beze sarılı bambu otlarını tapınak alanına taşımaları gerekecek.
Festivalde yer alan kadınların tamamen giyinik olması beklenirken, erkekler, 'fundoşi' olarak bilinen bir Japon peştamalı ve 'tabi' denen bir çift beyaz çoraptan oluşan kıyafeti giyecek.
Kadınların da 'Hadaka Matsuri' festivaline dahil edilmesini savunan 36 yaşındaki Ayaka Suzuki, küçüklüğünden beri festivale katılmak istediğini söyleyerek, 'Ailemin ve (bu ay Japonya'yı vuran) Noto yarımadası depreminden etkilenen insanların güvenliği için dua etmek istiyorum. Festival gününe kadar kendime çok iyi bakacağım.' ifadelerini kullandı.
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Festivale yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklenirken, kadınların da festivale dahil edilmesi kararı kadınlar ve toplumsal cinsiyet aktivistleri tarafından övgüyle karşılandı.
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