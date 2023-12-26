Kadınlara Uyarılarla Dolu! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aile İlişkilerine Dair Yayınladığı Kitap Gündem Oldu

Diyanet'in yayınladığı kitapta kadının aile içerisindeki giyim kuşamıyla ilgili de açıklamalar yapıldı. Kitapta bir kadının 'oğlu, babası, dedesi, kardeşi, amcası, dayısı, kayınpederi ve damadı gibi kendisine nikahı haram kılınan erkeklerin yanında saçı, başı, boynu, gerdanı, dirsekten aşağı kolları, ayakları ve bacaklarının diz kapağından aşağı kısmı dışında kalan yerleri örtmesi gerekir' ifadeleri yer buldu. Ayrıca kadının mahremi olmayan erkeklerin yanında 'el, yüz ve ayaklar dışında bütün bedenini örtmesi gerektiği' yazıldı.