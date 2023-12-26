Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kadınlara Uyarılarla Dolu! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aile İlişkilerine Dair Yayınladığı Kitap Gündem Oldu

Kadınlara Uyarılarla Dolu! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aile İlişkilerine Dair Yayınladığı Kitap Gündem Oldu

Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 10:14

Diyanet İşleri Başkanlığının aile ilişkileriyle ve kadınların özel durumlarıyla ilgili yayınladığı kitap gündem oldu. Kitapta nişanlı çiftlerin nasıl görüşmesi gerektiği ve kadınların giyim kuşamı hakkındaki söylemler pes dedirtecek nitelikte. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) aile ilişkilerine dair hazırladığı ve çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılan kitaptaki söylemler gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) aile ilişkilerine dair hazırladığı ve çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılan kitaptaki söylemler gündem oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre DİB'in internet sitesinden PDF olarak ulaşılabilen kitapta aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler yer alıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre DİB'in internet sitesinden PDF olarak ulaşılabilen kitapta aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler yer alıyor.

Diyanet'in ücretsiz olarak paylaştığı 'Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular' isimli kitapta kadın ve erkeğin evlilik öncesi, evlilik süreci, çocuk ve anne-baba ilişkileri ve kadınlara özel durumlarla ilgili pek çok ayrıntı var.

Diyanet'in ücretsiz olarak paylaştığı 'Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular' isimli kitapta kadın ve erkeğin evlilik öncesi, evlilik süreci, çocuk ve anne-baba ilişkileri ve kadınlara özel durumlarla ilgili pek çok ayrıntı var.

Nişanlılara caiz değil:

Nişanlılara caiz değil:

Diyanet'in paylaştığı kitapta nikahlanmadan önce iki nişanlının ahlaki olmayan şekilde görüntülü konuşması ve uzun bir süre mesajlaşması caiz değil.

Kitaba göre kadının el öpmesi yasak!

Kitaba göre kadının el öpmesi yasak!

Diyanetin hazırladığı kitapta “Nişanlı bir kızın, müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesi helal midir?” sorusuna da çok tartışılacak bir cevap verildi. Kitapta bir kadının kayınpederinin elini öpmesi haram ve yasak olarak nitelendirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadın oğlunun yanında da örtünmeli!

Kadın oğlunun yanında da örtünmeli!

Diyanet'in yayınladığı kitapta kadının aile içerisindeki giyim kuşamıyla ilgili de açıklamalar yapıldı. Kitapta bir kadının 'oğlu, babası, dedesi, kardeşi, amcası, dayısı, kayınpederi ve damadı gibi kendisine nikahı haram kılınan erkeklerin yanında saçı, başı, boynu, gerdanı, dirsekten aşağı kolları, ayakları ve bacaklarının diz kapağından aşağı kısmı dışında kalan yerleri örtmesi gerekir' ifadeleri yer buldu. Ayrıca kadının mahremi olmayan erkeklerin yanında 'el, yüz ve ayaklar dışında bütün bedenini örtmesi gerektiği' yazıldı.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
51
34
7
7
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Erhan Can

birisi bunlarla ilgili bir yorum yapmıştı cuk diye oturuyor " kim kimi s*kebilir sıralı tam liste verin siz de rahatlayın biz de " diye. O kadar haklı ki

MervedenizG

Diyanetten 'yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama, kul hakkı gibi konularda da bir kitap yazmasını bekliyorum. Örnekleri de çok uzakta değil. Kaynak bol yazark... Devamını Gör

Erhan Can

Köpek köpeği ısırmaz derler

mamamia

"Nikahın düşmediği kişilerin yanında bile örtmesi gerekiyor" cümlesi zihniyetlerini açıklamaya yeter de artar. Kocamızın yanında soyunabilioz mu yoksa kılık ... Devamını Gör

Bozkurt

Ortaçağ kilise papazlarına döndüler iyice. Cadı avına çıkmasalar bari!