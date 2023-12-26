Kadınlara Uyarılarla Dolu! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aile İlişkilerine Dair Yayınladığı Kitap Gündem Oldu
Kadınlara Uyarılarla Dolu! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aile İlişkilerine Dair Yayınladığı Kitap Gündem Oldu
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset...
Diyanet İşleri Başkanlığının aile ilişkileriyle ve kadınların özel durumlarıyla ilgili yayınladığı kitap gündem oldu. Kitapta nişanlı çiftlerin nasıl görüşmesi gerektiği ve kadınların giyim kuşamı hakkındaki söylemler pes dedirtecek nitelikte. Detaylar içerikte!
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) aile ilişkilerine dair hazırladığı ve çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılan kitaptaki söylemler gündem oldu.
Cumhuriyet'in haberine göre DİB'in internet sitesinden PDF olarak ulaşılabilen kitapta aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler yer alıyor.
Diyanet'in ücretsiz olarak paylaştığı 'Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular' isimli kitapta kadın ve erkeğin evlilik öncesi, evlilik süreci, çocuk ve anne-baba ilişkileri ve kadınlara özel durumlarla ilgili pek çok ayrıntı var.
Nişanlılara caiz değil:
Kitaba göre kadının el öpmesi yasak!
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Kadın oğlunun yanında da örtünmeli!
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birisi bunlarla ilgili bir yorum yapmıştı cuk diye oturuyor " kim kimi s*kebilir sıralı tam liste verin siz de rahatlayın biz de " diye. O kadar haklı ki
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