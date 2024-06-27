Kadınlar, Bir Erkeğin Evinde İlk Neye Bakar?
Kadınlar, Bir Erkeğin Evinde İlk Neye Bakar?
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Söz konusu evi düzenlemek veya dekore etmek olunca kimse kadınların eline su dökemez. Bugünkü içeriğimizde kadınların, bir erkeğin evinde görmek istedikleri maddelere bakıyor olacağız.
Sizin de aklınıza gelen benzer maddeler varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "En önemlisinin tuvaletlerinin durumu olduğunu biliyoruz. Temiz mi, yoksa kir içerisinde mi?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Banyosunda sabun ve el havlusu var mı, yok mu? Çok kritik bir soru."
3. "Yatak çarşafları temiz mi?"
4. "Evleri ne kadar temiz kesinlikle çok önemli."
5. "Kesinlikle evlerinde kitap var mı diye dikkat ediyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Evlerinde bitki bakıyorlar mı? Evcil hayvanları var mı? Varsa ne kadar sağlıklı gözüküyorlar. Bence bunlar önemli."
7. "Evlerinde baharat varsa, yemek yapmayı biliyorlar ve sorumlu bir yetişkinler demektir."
8. "Duvarlarda tablo olması ekstra puan."
9. "Umarım kirli bulaşıkları sadece lavaboda durmuyordur."
10. "Hobileri olduğuna dair herhangi bir gösterge olması lazım."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın