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Kadınlar, Bir Erkeğin Evinde İlk Neye Bakar?

Kadınlar, Bir Erkeğin Evinde İlk Neye Bakar?

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 16:01

Söz konusu evi düzenlemek veya dekore etmek olunca kimse kadınların eline su dökemez. Bugünkü içeriğimizde kadınların, bir erkeğin evinde görmek istedikleri maddelere bakıyor olacağız. 

Sizin de aklınıza gelen benzer maddeler varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "En önemlisinin tuvaletlerinin durumu olduğunu biliyoruz. Temiz mi, yoksa kir içerisinde mi?"

1. "En önemlisinin tuvaletlerinin durumu olduğunu biliyoruz. Temiz mi, yoksa kir içerisinde mi?"

2. "Banyosunda sabun ve el havlusu var mı, yok mu? Çok kritik bir soru."

2. "Banyosunda sabun ve el havlusu var mı, yok mu? Çok kritik bir soru."

3. "Yatak çarşafları temiz mi?"

3. "Yatak çarşafları temiz mi?"

'Yoksa kullanılmaktan artık sararmış mı...'

4. "Evleri ne kadar temiz kesinlikle çok önemli."

4. "Evleri ne kadar temiz kesinlikle çok önemli."

'Eğer evleri temizse büyük ihtimalle sorumluluk almaya hazırlar ve bütün yükü eşlerine atmayacaklar.'

5. "Kesinlikle evlerinde kitap var mı diye dikkat ediyorum."

5. "Kesinlikle evlerinde kitap var mı diye dikkat ediyorum."

'Üzgünüm ama manga sayılmaz.'

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6. "Evlerinde bitki bakıyorlar mı? Evcil hayvanları var mı? Varsa ne kadar sağlıklı gözüküyorlar. Bence bunlar önemli."

6. "Evlerinde bitki bakıyorlar mı? Evcil hayvanları var mı? Varsa ne kadar sağlıklı gözüküyorlar. Bence bunlar önemli."

7. "Evlerinde baharat varsa, yemek yapmayı biliyorlar ve sorumlu bir yetişkinler demektir."

7. "Evlerinde baharat varsa, yemek yapmayı biliyorlar ve sorumlu bir yetişkinler demektir."

'Sadece tuz görüyorsan büyük ihtimalle ömrün boyunca onlara yemek yapman gerekecek...'

8. "Duvarlarda tablo olması ekstra puan."

8. "Duvarlarda tablo olması ekstra puan."

'Sanatla uğraşan erkekler genelde çok tatlı ve nazik oluyor.'

9. "Umarım kirli bulaşıkları sadece lavaboda durmuyordur."

9. "Umarım kirli bulaşıkları sadece lavaboda durmuyordur."

'En dikkat ettiğim şeylerden birisi bu.'

10. "Hobileri olduğuna dair herhangi bir gösterge olması lazım."

10. "Hobileri olduğuna dair herhangi bir gösterge olması lazım."

'Umarım zamanını sadece oyun oynayarak ve dizi izleyerek geçirmiyordur.'

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