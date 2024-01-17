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Kadının Yaşının Büyük Olduğu İlişkilerle İlgili İddialara Gupse Özay'dan Samimi Onay Geldi

Kadının Yaşının Büyük Olduğu İlişkilerle İlgili İddialara Gupse Özay'dan Samimi Onay Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.01.2024 - 12:14

İlişkilere dair pek çok farklı konuyu masaya yatırdık bugüne kadar. Son olarak da kadının yaşının daha büyük olduğu ilişkileri yakın incelemeye almıştık. Gupse Özay ve Barış Arduç örneği vererek kadın yaşının daha büyük olduğu ilişkilerin 'daha sağlıklı' olduğunu söyleyince, Gupse Özay'dan da onay geldi. 

Üstelik bu tarz ilişkilerde daha zengin de olunuyormuş!

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Son zamanların en sevilen kadın oyuncularından Gupse Özay, son olarak Berfu Yenenler'in programına konuk oldu.

Son zamanların en sevilen kadın oyuncularından Gupse Özay, son olarak Berfu Yenenler'in programına konuk oldu.

Dün akşam saatlerinde Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın galası düzenlendi. Aynı gün içerisinde de Gupse Özay'ın konuk olduğu Berfu Yenenler'in programının bölümü yayınlandı. 

Gupse Özay'dan ise bu programda birçok şey öğrendik!

Örneğin, aşkları dolu dizgin devam eden ve herkesi mest eden Gupse Özay ve Barış Arduç'un ilişkisinin nasıl başladığını öğrendik.

Örneğin, aşkları dolu dizgin devam eden ve herkesi mest eden Gupse Özay ve Barış Arduç'un ilişkisinin nasıl başladığını öğrendik.

Hatırlarsanız, ikili Deliha filminde bir araya gelmiş, daha sonra aşk bacayı sarmıştı. Evlendiler, çocukları oldu, şimdilerde ise mutlu hayatlarına devam ediyorlar.

Burada detaylara yer vermiştik;

Programda konuşulan konulardan birisi de kadınların yaşça büyük olduğu ilişkiler oldu.

Programda konuşulan konulardan birisi de kadınların yaşça büyük olduğu ilişkiler oldu.

Programın bir bölümünde, Gupse Özay hakkında çıkan magazin haberlerine yer verildi. 

Bu haberlerden bir tanesi de 'Kadınların Yaşının Büyük Olduğu İlişkiler Daha mı 'Sağlıklı'?' başlığını taşıyan haberimiz oldu!

İşte burada;

Bu detayın ortaya çıkış sebebi ise aşağıda gördüğünüz paylaşım olmuştu;

Bu detayın ortaya çıkış sebebi ise aşağıda gördüğünüz paylaşım olmuştu;

Sosyal medyada kadınların yaşının daha büyük olduğu ilişkilerde, erkeğin kadına kul köle olduğu söylendi.

Haliyle biz de bu duruma kayıtsız kalamadık, çiftlerimize bir göz atmaya başladık.

Haliyle biz de bu duruma kayıtsız kalamadık, çiftlerimize bir göz atmaya başladık.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer mi dersiniz, Pelin Akil ve Anıl Altan mı, yoksa Eda Ece mi Buğrahan Tuncer mi...

Son zamanlarda aşklarına gıptayla baktığımız bu çiftlerin birçoğunda kadınların birkaç yaş daha büyük olduğu gözümüze çarptı.

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Tabii bu çiftlerden bir tanesi de hiç şüphesiz aşklarına kocaman bir maşallah dediğimiz Gupse Özey ve Barış Arduç çifti.

Tabii bu çiftlerden bir tanesi de hiç şüphesiz aşklarına kocaman bir maşallah dediğimiz Gupse Özey ve Barış Arduç çifti.

Peki ya bu haberimize, Gupse Özay'ın tepkisi ne oldu dersiniz? 👇🏻

Anlaşılan o ki söz konusu çiftlerimiz hem daha sağlıklı, hem de daha zengin oluyormuş! 😂 🧿

Anlaşılan o ki söz konusu çiftlerimiz hem daha sağlıklı, hem de daha zengin oluyormuş! 😂 🧿

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