Kadının Yaşının Büyük Olduğu İlişkilerle İlgili İddialara Gupse Özay'dan Samimi Onay Geldi

İlişkilere dair pek çok farklı konuyu masaya yatırdık bugüne kadar. Son olarak da kadının yaşının daha büyük olduğu ilişkileri yakın incelemeye almıştık. Gupse Özay ve Barış Arduç örneği vererek kadın yaşının daha büyük olduğu ilişkilerin 'daha sağlıklı' olduğunu söyleyince, Gupse Özay'dan da onay geldi.

Üstelik bu tarz ilişkilerde daha zengin de olunuyormuş!