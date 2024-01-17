Kadının Yaşının Büyük Olduğu İlişkilerle İlgili İddialara Gupse Özay'dan Samimi Onay Geldi
Kadının Yaşının Büyük Olduğu İlişkilerle İlgili İddialara Gupse Özay'dan Samimi Onay Geldi
İlişkilere dair pek çok farklı konuyu masaya yatırdık bugüne kadar. Son olarak da kadının yaşının daha büyük olduğu ilişkileri yakın incelemeye almıştık. Gupse Özay ve Barış Arduç örneği vererek kadın yaşının daha büyük olduğu ilişkilerin 'daha sağlıklı' olduğunu söyleyince, Gupse Özay'dan da onay geldi.
Üstelik bu tarz ilişkilerde daha zengin de olunuyormuş!
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Son zamanların en sevilen kadın oyuncularından Gupse Özay, son olarak Berfu Yenenler'in programına konuk oldu.
Örneğin, aşkları dolu dizgin devam eden ve herkesi mest eden Gupse Özay ve Barış Arduç'un ilişkisinin nasıl başladığını öğrendik.
Programda konuşulan konulardan birisi de kadınların yaşça büyük olduğu ilişkiler oldu.
Bu detayın ortaya çıkış sebebi ise aşağıda gördüğünüz paylaşım olmuştu;
Haliyle biz de bu duruma kayıtsız kalamadık, çiftlerimize bir göz atmaya başladık.
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Tabii bu çiftlerden bir tanesi de hiç şüphesiz aşklarına kocaman bir maşallah dediğimiz Gupse Özey ve Barış Arduç çifti.
Peki ya bu haberimize, Gupse Özay'ın tepkisi ne oldu dersiniz? 👇🏻
Anlaşılan o ki söz konusu çiftlerimiz hem daha sağlıklı, hem de daha zengin oluyormuş! 😂 🧿
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