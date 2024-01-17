"Arkadaşımın Sevgilisiyle Birlikte Olurum" Diyen Melisa Döngel Tüm Bunları İntikam İçin mi Söyledi?

Arkadaşının sevgilisiyle beraber olabileceğini belirten ünlü isim, bu soruya ise 'Ben arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmadım ama bir kız arkadaşım, benim birlikte olduğum biriyle birlikte oldu. Ben daha sonra o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım' diyerek cevaplandırdı.

Ne dersiniz, Melisa Döngel'in bu sözleri, intikam için olabilir mi?