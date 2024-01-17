"Arkadaşımın Sevgilisiyle Birlikte Olurum" Diyen Melisa Döngel Tüm Bunları İntikam İçin mi Söyledi?
"Arkadaşımın Sevgilisiyle Birlikte Olurum" Diyen Melisa Döngel Tüm Bunları İntikam İçin mi Söyledi?
Oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda söylediği sözlerle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Melisa Döngel, arkadaşlarının sevgilileri hakkında söylediği sözlere açıklık getirdi.
Melisa Döngel, 'sizin başınıza böyle bir şey geldi mi?' sorusunu da cevaplandırdı.
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Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Melisa Döngel, son zamanların en beğenilen isimlerinden.
Doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakan isim, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra ise eleştirilere maruz kalmıştı.
Gelgelelim Melisa Döngel'in herkesi şaşırttığı son olay bu olmadı. Döngel, özellikle yaptığı açıklamalarla gündemimize geldi.
Melisa Döngel, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna "Yapmam demem" diyerek tepki çekmişti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Melisa Döngel gündem olan sözlerine dair bir açıklama yaptı.
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Melisa Döngel'e "başınıza böyle bir şey geldi mi?" sorusu da yöneltildi.
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