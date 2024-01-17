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"Arkadaşımın Sevgilisiyle Birlikte Olurum" Diyen Melisa Döngel Tüm Bunları İntikam İçin mi Söyledi?

"Arkadaşımın Sevgilisiyle Birlikte Olurum" Diyen Melisa Döngel Tüm Bunları İntikam İçin mi Söyledi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.01.2024 - 11:09

Oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda söylediği sözlerle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Melisa Döngel, arkadaşlarının sevgilileri hakkında söylediği sözlere açıklık getirdi. 

Melisa Döngel, 'sizin başınıza böyle bir şey geldi mi?' sorusunu da cevaplandırdı.

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Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Melisa Döngel, son zamanların en beğenilen isimlerinden.

Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Melisa Döngel, son zamanların en beğenilen isimlerinden.

Bugüne kadar 'Sen Çal Kapımı' ve 'Dünyayla Benim Aramda' gibi yapımlarda rol alan Melisa Döngel, başarılı işlere imza attı. Genç oyuncunun yıldızı parladı adeta.

Doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakan isim, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra ise eleştirilere maruz kalmıştı.

Doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakan isim, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra ise eleştirilere maruz kalmıştı.

YouTube'da TaluTalks adlı programa katılan isim, geçirdiği estetik operasyonları tek tek açıklamış, deyim yerindeyse herkesin ağzını açık bırakmıştı.

Gelgelelim Melisa Döngel'in herkesi şaşırttığı son olay bu olmadı. Döngel, özellikle yaptığı açıklamalarla gündemimize geldi.

Gelgelelim Melisa Döngel'in herkesi şaşırttığı son olay bu olmadı. Döngel, özellikle yaptığı açıklamalarla gündemimize geldi.

Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda Eser Yenenler'in 'linç@' adlı programına konuk oldu. Kendisi hakkında yapılan yorumları okuyan ünlü ismin yaptığı açıklamalar ise gündem oldu. 

Özellikle de arkadaşlarının sevgilileri hakkında söyledikleri!

Melisa Döngel, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna "Yapmam demem" diyerek tepki çekmişti.

Melisa Döngel, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna "Yapmam demem" diyerek tepki çekmişti.

Melisa Döngel'in 'Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm' sözleri büyük tepki çekmişti.

Sosyal medya resmen ayağa kalkmıştı bu açıklamanın ardından;

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Melisa Döngel gündem olan sözlerine dair bir açıklama yaptı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Melisa Döngel gündem olan sözlerine dair bir açıklama yaptı.

Bebek'te görüntülenen ünlü isim, eleştiriki oklarının hedefi haline gelen sözlerinin aslında yanlış anlaşıldığını belirtti. Melisa Döngel, 'Her şey yaşanabilir, burada 'hayır' deriz sonra 'evet' çıkar' ifadelerini kullandı.

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Melisa Döngel'e "başınıza böyle bir şey geldi mi?" sorusu da yöneltildi.

Melisa Döngel'e "başınıza böyle bir şey geldi mi?" sorusu da yöneltildi.

Arkadaşının sevgilisiyle beraber olabileceğini belirten ünlü isim, bu soruya ise 'Ben arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmadım ama bir kız arkadaşım, benim birlikte olduğum biriyle birlikte oldu. Ben daha sonra o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım' diyerek cevaplandırdı.

Ne dersiniz, Melisa Döngel'in bu sözleri, intikam için olabilir mi?

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