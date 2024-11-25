Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü: Türkiye'de Durum Ne? Veriler ve Gerçekler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü: Türkiye'de Durum Ne? Veriler ve Gerçekler!
Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu özel gün şiddet mağduru kadınların sesi olmak, toplumsal farkındalık yaratmak ve bu soruna karşı güçlü bir duruş sergilemek için önemli bir fırsat. Ancak ne yazık ki bu özel günün anlamı bugün hala her geçen gün daha da fazla can yakıyor. Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel bir zorbalık değil duygusal, psikolojik ve ekonomik şiddet gibi farklı biçimlerde de karşımıza çıkıyor ve ne yazık ki birçoğu sessizce devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet: Rakamlar Ürkütücü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu veriler kadına yönelik şiddetin Türkiye’de ne kadar yaygın ve derinlemesine bir sorun olduğunu gösteriyor. Fakat asıl sorun bu şiddetin çoğu zaman göz ardı edilmesi, görmezden gelinmesi veya "aile içi mesele" gibi geçiştirici bir şekilde değerlendirilmesidir.
Halbuki bu sadece bir "aile meselesi" değil, toplumun tüm dinamiklerini etkileyen büyük bir sorun. Kadına yönelik şiddetin kökeninde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatıyor. Toplumda kadınların rolü uzun yıllardır eril bir bakış açısıyla şekillendirilmiş, kadının değeri genellikle "ailesinin" ya da "kocasının" üzerinden ölçülmüş.
Sonuçta kadına yönelik şiddet sadece bir bireysel sorunun ötesine geçiyor, bir toplumsal hastalığa dönüşüyor. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele etmek demek toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek demektir.
Örneğin son yıllarda kadınların sokakta, iş yerlerinde ya da evlerinde daha da fazla şiddet gördüğü, sözlü ya da fiziksel tacize uğradığı olaylar arttı. Medyada sıkça karşılaştığımız bir örnek d şiddet mağduru kadınların "namus" gibi gerici bir kavramla suçlanması ve toplum tarafından dışlanmasıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oysa şiddet namusla, kadının “yerini bilmesiyle” ya da giyimiyle ilgili bir konu değildir. Şiddet güç kullanarak birini korkutma, sindirme ve kontrol etme çabasıdır ve bu da doğrudan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslenir.
Bugün kadına yönelik şiddetin en büyük sebeplerinden biri sistemin şiddeti engellemeye yönelik yetersizliği ve toplumsal duyarsızlıktır. Kadın cinayetleri, tacizler, şiddet ve cinsel saldırılar gibi konulara yönelik cezaların hafifletilmesi ya da uygulanmaması, şiddet gören kadınların hak arama süreçlerini ne yazık ki daha da zorlaştırıyor.
Buna örnek olarak "iyi hal" indirimlerinden faydalanan suçluların kadınları tekrar tehdit etmesine göz yumulması gösterilebilir. Bununla birlikte son yıllarda kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık artıyor.
Kadınlar "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması" gibi geriye dönük hamlelere karşı mücadele ediyor, sosyal medya üzerinden seslerini duyuruyor ve toplumsal değişim için büyük bir çaba harcıyorlar.
Kadınların haklarını savunmak için sokaklara dökülmesi "Kadın Cinayetleri Politiktir" gibi güçlü sloganlarla seslerini yükseltmesi bu sorunun ciddiyetini toplumun her kesimine anlatma noktasında büyük bir adım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şiddeti Görmezden Gelmek Şiddeti Onaylamak Demektir!
Bu yüzden bugün 25 Kasım’da sesimizi yükseltmeli ve kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kadın cinayetlerinin durdurulması, şiddetin ortadan kaldırılması ve kadınların her alanda eşit haklara sahip olması için hepimizin sorumluluğu var. Bu sadece bir gün değil her gün yapılması gereken bir mücadele.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın