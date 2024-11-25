Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü: Türkiye'de Durum Ne? Veriler ve Gerçekler!

Kadına yönelik şiddetin boyutlarını anlamak için bazen sayılar bile yeterli olmuyor. Ancak veriler şiddetin Türkiye'deki boyutunu net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2023 yılı verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye’de 315 kadın cinayeti işlendi, 248 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Bu veriler kadına yönelik şiddetin ülkenin en büyük toplumsal sorunlarından biri olduğunu tekrar hatırlatıyor.

Ülkemizde kadınların en az üçte biri hayatlarının bir döneminde şiddetle karşılaşıyor, bazı bölgelerde ise bu oran neredeyse üçte ikiye kadar çıkıyor.

Evli kadınların %59.1'i şiddet görüyor.

Bekar kadınlarda bu oran %9.9

Boşanan kadınların ise %20.2 şiddete maruz kalıyor.

Çoğu kadın ise ne yazık ki yaşadığı şiddeti resmi kurumlarla ya da sivil toplum örgütleriyle paylaşma cesaretini bulamıyor ve bu oran %90'ın üzerinde.

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