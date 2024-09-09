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Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencileri Eğitim-Öğretim Yılına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganlarıyla Başladı

Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencileri Eğitim-Öğretim Yılına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganlarıyla Başladı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 16:51

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Kara Harp Okulu mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlere soruşturma açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği teğmenlere Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri de sloganlarla destek verdi.

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Gazeteci Enver Aysever, Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı anları sosyal medyada paylaştı.

Gazeteci Enver Aysever, Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı anları sosyal medyada paylaştı.

Lise öğrencilerinin desteği, Kara Harp Okulu'ndaki sloganların ardından yeniden gündem oldu.

Lise öğrencilerinin desteği, Kara Harp Okulu'ndaki sloganların ardından yeniden gündem oldu.

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