Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencileri Eğitim-Öğretim Yılına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganlarıyla Başladı

Kara Harp Okulu mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlere soruşturma açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği teğmenlere Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri de sloganlarla destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Enver Aysever, Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı anları sosyal medyada paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lise öğrencilerinin desteği, Kara Harp Okulu'ndaki sloganların ardından yeniden gündem oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın