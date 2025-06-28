Justin Bieber Instagram Adını Değiştirdi: Takipçilerini Endişelendiren Justin Bieber Kafaları Karıştırdı

294 milyon takipçisi bulunan Justin Bieber, uzun bir süredir zaten paylaşımlarıyla bir yandan takipçilerini endişelendiriyor bir yandan da kafaları karıştırıyordu.

Yaptığı paylaşımlar eski çalkantalı aşkı Selena Gomez ve nişanlısı Benny Blanco'ya gönderme olarak nitelendirilen Justin Bieber'ın, Hailey Rhode Bieber ile 2018 yılından bu yana evli olduğunu hatırlatmakta yarar var. Çocuk yaştan itibaren Justin Bieber fanı olduğu bilinen ve ona ulaşmak için her yolu denediği de iddia edilen Hailey'ın bu evlilikten 2024 yılında Jack Blues isimli bir bebeği olmuştu.

Ancak aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Justin'ın Selena'yı unutamadığı ve bir nevi ona 'takık' olduğu da fanlar tarafından konuşuluyor. Son günlerde ise dünya magazininde Justin ve Hailey çiftinin boşanacağı iddia ediliyor. Hailey Bieber'ın tek taşını takmaması paparazilerin kamerasına yansımıştı.