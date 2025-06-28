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Justin Bieber Instagram Adını Değiştirdi: Takipçilerini Endişelendiren Justin Bieber Kafaları Karıştırdı

Justin Bieber Instagram Adını Değiştirdi: Takipçilerini Endişelendiren Justin Bieber Kafaları Karıştırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.06.2025 - 15:29

Cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanan ünlü rapçi Puff Diddy’nin mağdur ettiği isimlerden birinin Justin Bieber olduğu iddia ediliyor. Küçük yaşlarda şöhret basamaklarını hızla tırmanan Justin Bieber’ın P.Diddy aracılığıyla zengin iş insanları tarafından istismar edildiği iddiaları dünya magazinine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından takipçilerini endişelendiren paylaşımlar yapan ve fanları tarafından ‘durumu hiç iyi görülmeyen’ Justin Bieber, Instagram’da kullanıcı adını değiştirdi. Bieber'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı.

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Dünya müziğinin 'problematik çocuğu' unvanını neredeyse elde edecek olan Justin Bieber, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

294 milyon takipçisi bulunan Justin Bieber, uzun bir süredir zaten paylaşımlarıyla bir yandan takipçilerini endişelendiriyor bir yandan da kafaları karıştırıyordu. 

Yaptığı paylaşımlar eski çalkantalı aşkı Selena Gomez ve nişanlısı Benny Blanco'ya gönderme olarak nitelendirilen Justin Bieber'ın, Hailey Rhode Bieber ile 2018 yılından bu yana evli olduğunu hatırlatmakta yarar var. Çocuk yaştan itibaren Justin Bieber fanı olduğu bilinen ve ona ulaşmak için her yolu denediği de iddia edilen Hailey'ın bu evlilikten 2024 yılında Jack Blues isimli bir bebeği olmuştu. 

Ancak aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Justin'ın Selena'yı unutamadığı ve bir nevi ona 'takık' olduğu da fanlar tarafından konuşuluyor. Son günlerde ise dünya magazininde Justin ve Hailey çiftinin boşanacağı iddia ediliyor. Hailey Bieber'ın tek taşını takmaması paparazilerin kamerasına yansımıştı.

Justin Bieber, Instragram kullanıcı adını değiştirdi. Bu değişikliğin sebebi soru işaretlerini artırdı.

Justin Bieber, Instragram kullanıcı adını değiştirdi. Bu değişikliğin sebebi soru işaretlerini artırdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram'da 'justinbieber' olan kullanıcı adını 'lilbieber' yaptı. Grammy ödüllü 31 yaşındaki pop şarkıcısı kafaları karıştıran bu hamlesinin ardından oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

'Justinbieber' kullanıcı adına ne oldu?

'Justinbieber' kullanıcı adına ne oldu?

Justin Bieber'ın Instagram kullanıcı adını değiştirmesinin ardından 'justinbieber' kullanıcı ismiyle bir hesap açıldığı görüldü. Gizli olan hesabın kimseyi takip etmediği görüldü. Hayranları Justin Bieber'ın özel bir hesap açtığını iddia etti.

Ancak Justin Bieber, orjinal hesabını saklamak mı istedi yoksa bir başka kişi hemen bu isimle hesap açtı bilinmiyor…

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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