Justin Bieber Instagram Adını Değiştirdi: Takipçilerini Endişelendiren Justin Bieber Kafaları Karıştırdı
Cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanan ünlü rapçi Puff Diddy’nin mağdur ettiği isimlerden birinin Justin Bieber olduğu iddia ediliyor. Küçük yaşlarda şöhret basamaklarını hızla tırmanan Justin Bieber’ın P.Diddy aracılığıyla zengin iş insanları tarafından istismar edildiği iddiaları dünya magazinine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından takipçilerini endişelendiren paylaşımlar yapan ve fanları tarafından ‘durumu hiç iyi görülmeyen’ Justin Bieber, Instagram’da kullanıcı adını değiştirdi. Bieber'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı.
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Dünya müziğinin 'problematik çocuğu' unvanını neredeyse elde edecek olan Justin Bieber, sosyal medyada adından söz ettiriyor.
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Justin Bieber, Instragram kullanıcı adını değiştirdi. Bu değişikliğin sebebi soru işaretlerini artırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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