Jose Mourinho İçin İtalya'dan İlginç Yorum: Mecliste Soru Önergesi Verilirdi
Jose Mourinho İçin İtalya'dan İlginç Yorum: Mecliste Soru Önergesi Verilirdi
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Roma, dün gece deplasmanda Juventus ile 0-0 berabere kaldı. Ligde üçüncü maçına çıkan Roma'nın henüz galibiyeti yok.
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Mourinho'nun son döneminde sıkça eleştirilen Roma'nın futbolu bu sezon da aynı eleştirilerin daha ağırına maruz kalıyor. Üç haftada iki kez 0-0 berabere kalan Roma evinde de Empoli'ye kaybetti.
Mourinho, Fenerbahçe'de umutlu bir başlangıç yaparken, Roma'da De Rossi eleştiriliyor. Oynattığı futbol beğenilmeyen De Rossi'ye basında Mou ile kıyaslamalar da başladı.
Mourinho ile kıyaslandığında kötü bir futbol sergileten De Rossi'yi eleştiren İtalyan gazeteci Ivan Zazzaroni, İtalya'da yayın yapan Kanal 5'te "Eğer Roma, bu maçın aynısını Mourinho yedek kulübesindeyken oynasaydı, mecliste soru önergeleri verilirdi"dedi..
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