Jet Fadıl Olarak Bilinen Fadıl Akgündüz Yıllar Sonra Görüntülendi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.04.2026 - 23:30

Caprice Gold ile Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis hapis cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz, hayatını kaybeden annesi Zekiye Akgündüz’ün Siirt’teki cenaze törenine jandarma nezaretinde katıldı. Jet Fadıl uzun süre sonra yeniden görüntülendi.

Savcılıktan özel izin aldı.

Devre mülk satışı soruşturması kapsamında yargılandığı davada 601 kişiyi karşı ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 2023 yılında 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz’ün annesi Zekiye Akgündüz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 11 Nisan’da yaşamını yitirmişti.

Akgündüz'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Siirt'te getirildi.

Fadıl Akgündüz, annesinin ölümü üzerine yaptığı başvuru sonrası adli makamlardan alınan izinle, yoğun güvenlik önlemleri altında Siirt'e getirildi. Jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cenazede Zekiye Akgündüz son yolculuğuna uğurlandı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
