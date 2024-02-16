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İzmir’deki Taksici Cinayeti: Katil Delil Aysal İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

İzmir’deki Taksici Cinayeti: Katil Delil Aysal İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.02.2024 - 13:00

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de taksicilik yapan Oğuz Erge, araca müşteri olarak binen Delil Aysal tarafından vahşice katledilmişti. Türkiye’nin konuştuğu korkunç görüntüler sonrasında Delil Aysal tutuklanmıştı. Katil zanlısı bugün ilk kez mahkeme karşısına çıktı.

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İzmir’de müşteri olarak taksiye binen Delil Aysal, taksici Oğuz Erge’yi katletmiş ve para ile telefonunu çalarak olay yerinden kaçmıştı.

İzmir’de müşteri olarak taksiye binen Delil Aysal, taksici Oğuz Erge’yi katletmiş ve para ile telefonunu çalarak olay yerinden kaçmıştı.

Katil zanlısı, sonrasında taksici Erge’nin kızını arayarak “baban ölüyor, yetiş” ifadelerini kullanmıştı.

Katil zanlısı, sonrasında taksici Erge’nin kızını arayarak “baban ölüyor, yetiş” ifadelerini kullanmıştı.

Cinayet anı araç kamerasıyla kaydedilirken, Delil Aysal’ın cinayet sırasında söyledi sözler de çok konuşulmuştu.

Cinayet anı araç kamerasıyla kaydedilirken, Delil Aysal’ın cinayet sırasında söyledi sözler de çok konuşulmuştu.

Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği Delil Aysal, bugün ilk kez hakim karşısında çıktı.

Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği Delil Aysal, bugün ilk kez hakim karşısında çıktı.

Mahkeme heyeti davayı 8 Mart’a erteledi.

Mahkeme heyeti davayı 8 Mart’a erteledi.
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Delil Aysal için hastaneden “akıl sağlığı yerindedir” raporunun beklendiği iddia ediliyor.

Delil Aysal için hastaneden “akıl sağlığı yerindedir” raporunun beklendiği iddia ediliyor.

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