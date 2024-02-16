İzmir’deki Taksici Cinayeti: Katil Delil Aysal İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de taksicilik yapan Oğuz Erge, araca müşteri olarak binen Delil Aysal tarafından vahşice katledilmişti. Türkiye’nin konuştuğu korkunç görüntüler sonrasında Delil Aysal tutuklanmıştı. Katil zanlısı bugün ilk kez mahkeme karşısına çıktı.