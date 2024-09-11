İzmir'de Sel Felaketi: Otomobiller Denize Sürüklendi!

Yerel yönetimlerin dere yatağında yapılaşmaya göz yumduğunu savunan emekli doktor Cevdet Yılmaz şunları söyledi:

'Dere yatağı binalarla dolu. Ne olacak? Doğa sonunda bunun intikamını bizden alacak. Gece 04.00'te büyük şimşek çakmalarıyla yağmur başladı. Sabah evimden işe gitmek için çıktım. Arabamı park yerinden alırken ıslandım. Tekrar elbisemi değiştim. Sonra çıkmak imkansız. İnsan boyunda su akıyor denize. İşte bu araçları da o su getirdi. Duvarın birini yıktı. Sitede birçok evi su bastı.'