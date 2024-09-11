İzmir'de Sel Felaketi: Otomobiller Denize Sürüklendi!
İzmir'de Sel Felaketi: Otomobiller Denize Sürüklendi!
İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle tam anlamıyla bir felaket yaşandı. Taşan dere ve çöken yollar nedeniyle otomobiller denize sürüklendi.
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İzmir'de gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde devam edince tam anlamıyla bir sel felaketi ortaya çıktı.
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Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Yolda park halindeki araçlar ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için yoğun bir çalışmaya koyuldu.
Olay yerinden görüntüler 👇
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