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İzmir'de Sel Felaketi: Otomobiller Denize Sürüklendi!

İzmir'de Sel Felaketi: Otomobiller Denize Sürüklendi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 13:58

İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle tam anlamıyla bir felaket yaşandı. Taşan dere ve çöken yollar nedeniyle otomobiller denize sürüklendi. 

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İzmir'de gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde devam edince tam anlamıyla bir sel felaketi ortaya çıktı.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde devam edince tam anlamıyla bir sel felaketi ortaya çıktı.
cdnuploads.aa.com.tr

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Yolda park halindeki araçlar ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Yolda park halindeki araçlar ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.
cdnuploads.aa.com.tr

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için yoğun bir çalışmaya koyuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için yoğun bir çalışmaya koyuldu.

Yerel yönetimlerin dere yatağında yapılaşmaya göz yumduğunu savunan emekli doktor Cevdet Yılmaz şunları söyledi: 

'Dere yatağı binalarla dolu. Ne olacak? Doğa sonunda bunun intikamını bizden alacak. Gece 04.00'te büyük şimşek çakmalarıyla yağmur başladı. Sabah evimden işe gitmek için çıktım. Arabamı park yerinden alırken ıslandım. Tekrar elbisemi değiştim. Sonra çıkmak imkansız. İnsan boyunda su akıyor denize. İşte bu araçları da o su getirdi. Duvarın birini yıktı. Sitede birçok evi su bastı.'

Olay yerinden görüntüler 👇

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