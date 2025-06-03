İzmir’de İşçi Grevi: Başkan Cemil Tugay Sendika ile Anlaşamadıklarını Duyurdu

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, “Bakın çok küçük rakamlar görünebilir ama bu para benim param değil. İzmir halkının parası. Bu parayı küçümsemeye kimsenin hakkı yok. Gecenin bu saatinde kurban pazarlığı yapılıyor. Bizim sendikadan beklediğimiz şey Türkiye'nin ve kurumun şartlarını görmesi. Ben bu akşam çözüm arayışında insanlar göremedim. Bana insanın halinden, Türkiye'nin halinden anlayacak insanlar lazım. Bu kişilerle anlaşma yolu kapandı.” ifadelerini kullandı.