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İzmir’de İşçi Grevi: Başkan Cemil Tugay Sendika ile Anlaşamadıklarını Duyurdu

İzmir’de İşçi Grevi: Başkan Cemil Tugay Sendika ile Anlaşamadıklarını Duyurdu

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 00:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlığı 23 bin işçi 6 gündür grevde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, akşam saatlerinde sendika ile yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmadığını açıkladı.

Tugay, “Bu kişilerle anlaşma yolu kapanmıştır' dedi.

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İzmir’deki işçi grevi bugün 6. gününü tamamladı.

İzmir’deki işçi grevi bugün 6. gününü tamamladı.

DİSK’e bağlı 23 bin belediye işçisi, “Eşit işe eşit ücret” diyerek iş bırakmış ve greve gitmişti. 

Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ile sendika yetkilileri bir araya gerek anlaşmaya çalıştı. Ancak görüşmeden anlaşma çıkmadı.

“Bu kişilerle anlaşma yolu kapanmıştır”

“Bu kişilerle anlaşma yolu kapanmıştır”

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, “Bakın çok küçük rakamlar görünebilir ama bu para benim param değil. İzmir halkının parası. Bu parayı küçümsemeye kimsenin hakkı yok. Gecenin bu saatinde kurban pazarlığı yapılıyor. Bizim sendikadan beklediğimiz şey Türkiye'nin ve kurumun şartlarını görmesi. Ben bu akşam çözüm arayışında insanlar göremedim. Bana insanın halinden, Türkiye'nin halinden anlayacak insanlar lazım. Bu kişilerle anlaşma yolu kapandı.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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