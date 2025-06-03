İzmir’de İşçi Grevi: Başkan Cemil Tugay Sendika ile Anlaşamadıklarını Duyurdu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlığı 23 bin işçi 6 gündür grevde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, akşam saatlerinde sendika ile yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmadığını açıkladı.
Tugay, “Bu kişilerle anlaşma yolu kapanmıştır' dedi.
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İzmir’deki işçi grevi bugün 6. gününü tamamladı.
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“Bu kişilerle anlaşma yolu kapanmıştır”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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