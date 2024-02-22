İzmir’de Hamza Dağ’ın CHP Standına Ziyareti: “Korkmuyoruz, Gümbür Gümbür Geliyoruz”
İzmir’de Hamza Dağ’ın CHP Standına Ziyareti: “Korkmuyoruz, Gümbür Gümbür Geliyoruz”
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Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun süredir devam eden CHP hakimiyetini sona erdirmek için AK Parti’nin öne sürdüğü son isim oldu.
Dağ’ın, parti ismi ve logosu olmadan kullandığı seçim afişleri de gündem olmuştu.
Hamza Dağ bugün ise seçim çalışmaları yaparken denk geldiği CHP standını da ziyaret etti.
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