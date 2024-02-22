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İzmir’de Hamza Dağ’ın CHP Standına Ziyareti: “Korkmuyoruz, Gümbür Gümbür Geliyoruz”

İzmir’de Hamza Dağ’ın CHP Standına Ziyareti: “Korkmuyoruz, Gümbür Gümbür Geliyoruz”

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 14:42

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir’de seçim çalışmaları kapsamında CHP’nin seçim standını ziyaret etti. Dağ’ın ziyaretinde, CHP’li görevlilerle arasında ilginç anlar yaşandı.

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Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun süredir devam eden CHP hakimiyetini sona erdirmek için AK Parti’nin öne sürdüğü son isim oldu.

Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun süredir devam eden CHP hakimiyetini sona erdirmek için AK Parti’nin öne sürdüğü son isim oldu.

Dağ’ın, parti ismi ve logosu olmadan kullandığı seçim afişleri de gündem olmuştu.

Dağ’ın, parti ismi ve logosu olmadan kullandığı seçim afişleri de gündem olmuştu.

Detaylar 👇

Hamza Dağ bugün ise seçim çalışmaları yaparken denk geldiği CHP standını da ziyaret etti.

Hamza Dağ bugün ise seçim çalışmaları yaparken denk geldiği CHP standını da ziyaret etti.

Hamza Dağ ile CHP’liler arasındaki ilginç anlar 👇

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