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AKP'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ın Parti İsmi ve Logosuz Afişi Dikkat Çekti

AKP'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ın Parti İsmi ve Logosuz Afişi Dikkat Çekti

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 22:39

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmaları için kullandığı pankartlarda ve sosyal medya hesabında AK Parti logosu ve ismini neredeyse hiç kullanmaması tartışma konusu oldu.

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Yerel seçimler yaklaşırken sonuçların şimdiden merak konusu olduğu illerin başında İzmir geliyor.

Yerel seçimler yaklaşırken sonuçların şimdiden merak konusu olduğu illerin başında İzmir geliyor.

'CHP'nin kalesi' olarak anılan kentte 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay olacak. AKP cephesinde ise aday Hamza Dağ.

İzmir'deki son anketler ise seçimin bu ikili arasında ve kıran kırana geçebileceğini gösteriyor. 👇

Hamza Dağ'ın geçtiğimiz günlerde "İzmir’imizin her sokağında, her caddesinde" notuyla paylaştığı ve barlar sokağı olarak anılan bölgeyi elinde güllerle ziyaret ettiği video da çok konuşulmuştu.

Yerel seçim, adaylar ve anketlere dair tartışmalar devam ederken AK Parti adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmalarında parti logosu ve ismini neredeyse hiç kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

Yerel seçim, adaylar ve anketlere dair tartışmalar devam ederken AK Parti adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmalarında parti logosu ve ismini neredeyse hiç kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.
twitter.com

Şehre asılan afişlerde 'Biz İzmiriz, başarabiliriz' sloganı yer alırken AK Parti ismi ve logosu ise afişin hiçbir yerinde kullanılmamış.

Konuyu gündeme taşıyan isimlerden biri de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu oldu.

Konuyu gündeme taşıyan isimlerden biri de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu oldu.
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Vatandaşlar da duruma farklı şekillerde yaklaştılar.

Vatandaşlar da duruma farklı şekillerde yaklaştılar.
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Eleştiri konularından biri de Dağ'ın kullandığı slogan oldu.

Eleştiri konularından biri de Dağ'ın kullandığı slogan oldu.
twitter.com

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Yesim Gokyildiz

Bence maske taksın o zaman hiç tanınmazdı😂

Mert Karakaya

ne olursa olsun badem bıyık ele verdi seni genç KJFSDHalkfsh

mrspock

Adamın tipi akp liyim diye bağırıyor afişe gerek yok