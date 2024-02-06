AKP'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ın Parti İsmi ve Logosuz Afişi Dikkat Çekti
AKP'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ın Parti İsmi ve Logosuz Afişi Dikkat Çekti
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmaları için kullandığı pankartlarda ve sosyal medya hesabında AK Parti logosu ve ismini neredeyse hiç kullanmaması tartışma konusu oldu.
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Yerel seçimler yaklaşırken sonuçların şimdiden merak konusu olduğu illerin başında İzmir geliyor.
Hamza Dağ'ın geçtiğimiz günlerde "İzmir’imizin her sokağında, her caddesinde" notuyla paylaştığı ve barlar sokağı olarak anılan bölgeyi elinde güllerle ziyaret ettiği video da çok konuşulmuştu.
Yerel seçim, adaylar ve anketlere dair tartışmalar devam ederken AK Parti adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmalarında parti logosu ve ismini neredeyse hiç kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.
Konuyu gündeme taşıyan isimlerden biri de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu oldu.
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Vatandaşlar da duruma farklı şekillerde yaklaştılar.
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Eleştiri konularından biri de Dağ'ın kullandığı slogan oldu.
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Bence maske taksın o zaman hiç tanınmazdı😂
ne olursa olsun badem bıyık ele verdi seni genç KJFSDHalkfsh
Adamın tipi akp liyim diye bağırıyor afişe gerek yok