Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İzmir’de Taksici Oğuz Erge’yi Vahşice Öldürmüştü: Katil Delil Aysal İçin İstenilen Ceza Belli Oldu

İzmir’de Taksici Oğuz Erge’yi Vahşice Öldürmüştü: Katil Delil Aysal İçin İstenilen Ceza Belli Oldu

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 15:20

İzmir’de bindiği takside 2 çocuk babası taksici Oğuz Erge’yi acımazıca öldüren Delil Aysal isimli katil hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İzmir’de işlenen taksici cinayeti tüm Türkiye’de gündem olmuştu.

İzmir’de işlenen taksici cinayeti tüm Türkiye’de gündem olmuştu.

Delil Aysal isimli kişi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Erge'nin yönetimindeki taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon olarak binmiş ve cebinden çıkardığı silah ile 3 kez ateş etmişti.

Delil Aysal isimli kişi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Erge'nin yönetimindeki taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon olarak binmiş ve cebinden çıkardığı silah ile 3 kez ateş etmişti.

Daha sonra Aysal, taksiyi ve Erge'nin cebini karıştırmış, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu alarak, boş kovanları toplamış ve olay yerinden kaçmıştı.

Daha sonra Aysal, taksiyi ve Erge'nin cebini karıştırmış, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu alarak, boş kovanları toplamış ve olay yerinden kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge tüm müdahalelere rağmen kurtulamamış ve katil zanlısı Delil Aysal yakalanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge tüm müdahalelere rağmen kurtulamamış ve katil zanlısı Delil Aysal yakalanmıştı.

Sözcü’den İsmail Saymaz, Delil Aysal hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldığını iddia etti.

Sözcü’den İsmail Saymaz, Delil Aysal hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

“İzmir'de gasp etmek için bindiği takside, şoför Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal'a "nitelikli kasten adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı. Savcı, Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.”

“İzmir'de gasp etmek için bindiği takside, şoför Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal'a "nitelikli kasten adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı. Savcı, Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.”

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?