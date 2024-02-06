İzmir’de Taksici Oğuz Erge’yi Vahşice Öldürmüştü: Katil Delil Aysal İçin İstenilen Ceza Belli Oldu
İzmir’de Taksici Oğuz Erge’yi Vahşice Öldürmüştü: Katil Delil Aysal İçin İstenilen Ceza Belli Oldu
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İzmir’de işlenen taksici cinayeti tüm Türkiye’de gündem olmuştu.
Delil Aysal isimli kişi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Erge'nin yönetimindeki taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon olarak binmiş ve cebinden çıkardığı silah ile 3 kez ateş etmişti.
Daha sonra Aysal, taksiyi ve Erge'nin cebini karıştırmış, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu alarak, boş kovanları toplamış ve olay yerinden kaçmıştı.
Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge tüm müdahalelere rağmen kurtulamamış ve katil zanlısı Delil Aysal yakalanmıştı.
Sözcü’den İsmail Saymaz, Delil Aysal hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldığını iddia etti.
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“İzmir'de gasp etmek için bindiği takside, şoför Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal'a "nitelikli kasten adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı. Savcı, Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.”
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