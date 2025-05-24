İzmir'de Galatasaray Takım Otobüsüne Saldırı Gerçekleşti

Galatasaray, Göztepe karşısında 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi. Attığı gollerle maçın kontrolünü elinde tutan Galatasaray, rahat bir galibiyet almayı başardı.

Ancak maç sonunda yaşanan olay galibiyet sevincine gölge düşürdü.