İzmir'de Galatasaray Takım Otobüsüne Saldırı Gerçekleşti
Galatasaray, Göztepe karşısında 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi. Attığı gollerle maçın kontrolünü elinde tutan Galatasaray, rahat bir galibiyet almayı başardı.
Ancak maç sonunda yaşanan olay galibiyet sevincine gölge düşürdü.
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Galatasaray takım otobüsü beşinci yıldızı taktı.
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Otobüse saldırı gerçekleşti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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