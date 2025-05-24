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İzmir'de Galatasaray Takım Otobüsüne Saldırı Gerçekleşti

İzmir'de Galatasaray Takım Otobüsüne Saldırı Gerçekleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 22:02

Galatasaray, Göztepe karşısında 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi. Attığı gollerle maçın kontrolünü elinde tutan Galatasaray, rahat bir galibiyet almayı başardı. 

Ancak maç sonunda yaşanan olay galibiyet sevincine gölge düşürdü.

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Galatasaray takım otobüsü beşinci yıldızı taktı.

Galatasaray takım otobüsü beşinci yıldızı taktı.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyerek Göztepe deplasmanına geldi. 5.yıldız sevinci yaşanan camiada takım otobüsü de elden geçirildi. Otobüse sarı kırmızılıların aldığı beşince yıldız eklenirken, yıldızlarda kazanılan yıllar yazıldı.

Otobüse saldırı gerçekleşti.

Otobüse saldırı gerçekleşti.

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta saha dışında üzücü bir olay yaşandı. Stat dışında yer alan Galatasaray otobüsüne taşlı bir saldırı gerçekleşti ve takım otobüsünün camı kırıldı. 

Saldırıya dair detaylar henüz bilinmiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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