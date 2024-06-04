İzleyenlerin Kusup Bayıldığı Korku Filmi Gişede Harika Bir Başlangıç Yaptı!
İzleyenlerin Kusup Bayıldığı Korku Filmi Gişede Harika Bir Başlangıç Yaptı!
'In A Violent Nature' son zamanların en dikkat çeken slasher yapımlarından biri ve bu başarısını sinema salonlarına da yansıttı. Vizyona giren film izleyicilerin beğendiği bir yapım oldu. Detaylar içerikte!
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Prömiyerini 22 Ocak'ta Sundance Film Festivali'nde yapan yeni korku filmi 'In A Violent Nature' son zamanların en dikkat çeken slasher yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.
Film, mayıs ayında Chicago Film Festivali'nde de gösterilmiş ve izleyicileri şoke etmişti. Hatta gösterim sırasında izleyiciler arasında kusanlar bile olmuştu.
Chris Nash'in yazıp yönettiği 'In A Violent Nature' olayları katilin bakış açısından anlatmasıyla diğer filmlerden ayrılıyor. Film, 60 yıllık korkunç bir suçtan beslenen intikamcı Johnny'nin bir grup gencin peşine düşmesini anlatıyor.
Independent'ın aktardığına göre bu benzersiz slasher filmi izleyicileri sinema salonlarına çekmiş durumda. 31 Mayıs'ta gösterime giren film 2,1 milyon dolarlık hafta sonu hasılatı elde etti.
Filme gelen yorumlar da oldukça yorumlu. Eleştirmenler Nash'in ilk uzun metrajlı filmini "korku dünyasında kalıcı bir etki yaratacak bir film" olarak değerlendiriyor. Rotten Tomatoes'da da 100 üzerinden 86 alan film 2024'ün en iyi korku filmi olarak görülüyor.
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Korku romanlarının usta yazarı Stephen King de aynı düşüncede. King X'te paylaştığı gönderide "Eğer bir slasher filmine ihtiyacınız varsa bu işinizi görecektir. Sakin, neredeyse yorucu ama kan aktığında kovalar doluyor. Maskesindeki katil dünyanın en korkunç Minion'una benziyor" dedi.
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