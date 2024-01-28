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İzlerken Bile İnsanı Heyecanlandırmayı Başaran En Erotik 9 Dizi

etiket İzlerken Bile İnsanı Heyecanlandırmayı Başaran En Erotik 9 Dizi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 23:01

Dizi sektörünün büyük çoğunluğunu artık cinsel içerikli diziler oluştursa da bazı diziler var ki ismini duyunca bile libidomuz yükseliyor. Ateşli sahneleri bol bol izlediğimiz bu dizilerin ise birbirinden değişik konuları var.. Hemen inceleyin ve izlemek için birini seçin!

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1. Sex Life

1. Sex Life

Geçmişini özleyen Billie, iki küçük çocuğuyla yaşamını sürmektedir. Özellikle eski sevgilisini özleyen Billie'nin, eski sevgilisinin ortaya çıkmasıyla hayatı tepetaklak olur. Bu renkli hayatın kapılarını gelin beraber açalım!

2. Valeria

2. Valeria

Yazar olan Valeria, hem kariyerinde hem de aşk hayatında sorunlar yaşayan bir kadındır. Bu sorunlar yazarlık hayatına devam ederken de sıkıntılar yaşamasına neden oluyor ve hayatına üç yakın arkadaş dahil oluyor!

3. Shameless

3. Shameless

Toplam 6 kişiden oluşan bu ailede anne, çocukları küçükken terk etmiş, baba da alkoliktir. En büyük kardeş olan Fiona ve oldukça deli olan komşuları ile ilginç hayat tarzlarına bayılacaksınız!

4. Master Of Sex

4. Master Of Sex

İnsan cinselliğini çevreleyen bilimden büyülenmiş olan cerrah Dr. William Howell'in Washington Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalar ile işler değişmeye başlar. Ortağı Virginia ile tanıştığında ise işler bir anda cinsel çekime döner.

5. Sex Education

5. Sex Education

İçine kapanık bir çocuk olan Otis, cinsel terapist olan annesi ile yaşadığı için cinsellik konusunda oldukça bilgilidir fakat işi henüz hiç pratiğe dökmemiştir. Okulda arkadaşı Maeve ile ortak bir iş kurar ve okuldaki öğrencilerin cinsel sorunlarını çözmeye odaklanır.

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6. Game Of Thrones

6. Game Of Thrones

Fantastik olayların yaşandığı bir diyarda herkes birbirinin ayağını kaydırmaya ve tahta geçmeye çalışmaktadır. En erotik ve izlenen diziler arasında olan Game Of Thrones'un da tahtının pek sallanacağını söyleyemeyiz.

7. Skins

7. Skins

Okullarının son yıllarını geçiren bir grup gence odaklanılan bu dizide; arkadaşlık, aşk, eğlence ve seks konuları işleniyor. Yıllardır hala izlenen bu diziye mutlaka bir göz atmalısınız.

8. Outlander

8. Outlander

2. Dünya Savaşı hemşiresi Claire Randall ve kocası Frank, 1743 yılının İskoçya’sına zaman yolculuğu yaparlar. Ancak bazı şeyler ters gider ve Claire, Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Daha sonra Jamie'ye aşık olan Claire, farklı tarihlerdeki iki adama aşık olur.

9. The Witcher

9. The Witcher

Bir Witcher olan asyalı Geralt, kendisine vaat edilen bir çocuğun doğmasını beklemektedir. Bu çocuğu beklerken de kendisini pek çok maceranın içinde bulacaktır. Bu macerada Geralt ve Yennefer'ın tutkulu aşkı insanı büyülemeye yetiyor.

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