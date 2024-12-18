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İtalya'nın Milano Kentinde Açık Havada Sigara İçmek Yasaklanıyor

İtalya'nın Milano Kentinde Açık Havada Sigara İçmek Yasaklanıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 09:47

İtalya, bugüne kadar turistlerin uyması gereken birtakım kurallarla gündeme gelmişti. Bir süredir gündemde olan sigara içme yasağı da 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Sigara içme alanlarına 2021 yılında belli bir kısıtlama getirilmişti. Yeni yıldan itibaren bu kısıtlama daha çok alanda uygulanacak.

İşte yeni düzenlemenin detayları...

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Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İtalya'nın Milano kentinde 1 Ocak 2025'ten itibaren sokakta sigara içmek yasaklanacak.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İtalya'nın Milano kentinde 1 Ocak 2025'ten itibaren sokakta sigara içmek yasaklanacak.

2021 yılında Milano Belediyesi, 'iklim ve hava planlaması kapsamında' ortak yaşam alanları içerisinde sigara içilmesini yasaklayan bir uygulama başlatmıştı.

2021 yılında başlayan sigara yasağının kapsamı genişletiliyor.

2021 yılında başlayan sigara yasağının kapsamı genişletiliyor.

Yeni karara göre, artık belli alanlarda sigara ve tütün ürünlerinin kullanımna izin verilecek. Sigara içen kişinin, diğer insanlardan en az 10 metre mesafede olması gerekiyor.

Yeni kurala uymayanlara ise 40 ila 240 euro arasında değişen para cezası uygulanacak.

Yeni kurala uymayanlara ise 40 ila 240 euro arasında değişen para cezası uygulanacak.

Bazı vatandaşlar bu karar itiraz edeceğini bildiriyor. Öte yandan benzer bir kararın, Torino'da da uygulamaya konduğu aktarılıyor.

Geçtiğimiz aylarda ise yine Milano'da gece yarısından sonra dondurma ve pizza satışını yasaklayan bir yasa tasarısı gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise yine Milano'da gece yarısından sonra dondurma ve pizza satışını yasaklayan bir yasa tasarısı gündeme gelmişti.

Bu yasağın hazırlanmasındaki amaç ise şehirde yaşayanların 'huzur ve sağlığını' korumak, şehirdeki kalabalık ve gürültüyü azaltmak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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