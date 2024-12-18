İtalya'nın Milano Kentinde Açık Havada Sigara İçmek Yasaklanıyor
İtalya'nın Milano Kentinde Açık Havada Sigara İçmek Yasaklanıyor
İtalya, bugüne kadar turistlerin uyması gereken birtakım kurallarla gündeme gelmişti. Bir süredir gündemde olan sigara içme yasağı da 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Sigara içme alanlarına 2021 yılında belli bir kısıtlama getirilmişti. Yeni yıldan itibaren bu kısıtlama daha çok alanda uygulanacak.
İşte yeni düzenlemenin detayları...
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Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İtalya'nın Milano kentinde 1 Ocak 2025'ten itibaren sokakta sigara içmek yasaklanacak.
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2021 yılında başlayan sigara yasağının kapsamı genişletiliyor.
Yeni kurala uymayanlara ise 40 ila 240 euro arasında değişen para cezası uygulanacak.
Geçtiğimiz aylarda ise yine Milano'da gece yarısından sonra dondurma ve pizza satışını yasaklayan bir yasa tasarısı gündeme gelmişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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