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İsviçre Vatandaşlığı Olmasına Rağmen Toksik Abisinin Ailesini Bırakıp Amerika'ya Kaçışını Anlatan Kadın

İsviçre Vatandaşlığı Olmasına Rağmen Toksik Abisinin Ailesini Bırakıp Amerika'ya Kaçışını Anlatan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 11:56

Bir Twitter (X) kullanıcısının abisinin 8 yaşındaki çocuğunu ve eşini geride bırakarak Amerika'ya kaçması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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@tuanasparks isimli kullanıcı, abisinin ailesini bırakıp yurt dışına kaçtığını anlattı.👇

@tuanasparks isimli kullanıcı, abisinin ailesini bırakıp yurt dışına kaçtığını anlattı.👇
twitter.com

Abisinin İsviçre vatandaşı olduğunu ve bu nedenle Amerika'ya giriş yapabildiğini belirten kullanıcı, aile üyeleri ve arkadaşlarının bu durumdan habersiz olduğu da ekledi.👇

Abisinin İsviçre vatandaşı olduğunu ve bu nedenle Amerika'ya giriş yapabildiğini belirten kullanıcı, aile üyeleri ve arkadaşlarının bu durumdan habersiz olduğu da ekledi.👇
twitter.com

Twitter kullanıcılarını şok eden hikayeye yorumlar da gecikmedi. Kimi benzer hikayelerini anlattı👇

Twitter kullanıcılarını şok eden hikayeye yorumlar da gecikmedi. Kimi benzer hikayelerini anlattı👇
twitter.com

Kimi de böyle toksik insanların hayatlarında asla mutlu olamayacaklarını söyledi👇

Kimi de böyle toksik insanların hayatlarında asla mutlu olamayacaklarını söyledi👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com
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