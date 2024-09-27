İsviçre Vatandaşlığı Olmasına Rağmen Toksik Abisinin Ailesini Bırakıp Amerika'ya Kaçışını Anlatan Kadın
İsviçre Vatandaşlığı Olmasına Rağmen Toksik Abisinin Ailesini Bırakıp Amerika'ya Kaçışını Anlatan Kadın
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@tuanasparks isimli kullanıcı, abisinin ailesini bırakıp yurt dışına kaçtığını anlattı.👇
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Abisinin İsviçre vatandaşı olduğunu ve bu nedenle Amerika'ya giriş yapabildiğini belirten kullanıcı, aile üyeleri ve arkadaşlarının bu durumdan habersiz olduğu da ekledi.👇
Twitter kullanıcılarını şok eden hikayeye yorumlar da gecikmedi. Kimi benzer hikayelerini anlattı👇
Kimi de böyle toksik insanların hayatlarında asla mutlu olamayacaklarını söyledi👇
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