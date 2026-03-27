İsviçre Alplerindeki Gizli Rafineriler: Dünyanın Altın Trafiğinin Neden Yüzde 70'i Bu Ülkeden Geçiyor?

İsviçre uzun yıllar boyunca finansal gizlilik kültürüyle tanınan bir ülke oldu. Bu durum özellikle büyük servet sahipleri ve yatırımcılar için önemli bir avantaj oluşturdu. Altın gibi stratejik ve değerli bir varlık söz konusu olduğunda birçok yatırımcı işlemlerini daha gizli yürütmek ister. İsviçre'nin sunduğu finansal mahremiyet bu talebi karşılayan önemli bir faktör oldu. Bu yüzden altın ticareti yapan birçok şirket operasyonlarını bu ülkede yürütmeyi tercih etti. Zamanla bu durum kendi kendini güçlendiren bir sistem yarattı. Bugün İsviçre altın piyasasında hem güven hem de gizlilik denildiğinde akla gelen ilk merkezlerden biri.