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İsveç Metal Sahnesini Şekillendiren 10 Efsane Grup

etiket İsveç Metal Sahnesini Şekillendiren 10 Efsane Grup

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 21:01
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Metal müzik deyince akla ilk gelen ülkelerden biri hiç şüphesiz İsveç. Black metalden death metale, progresiften melodik death metale kadar, metal müziğe yön veren birbirinden başarılı gruplar bu ülkeden çıktı! Kimileri yeni alt türlerin doğmasına öncülük etti, kimileri ise metal müziğin sınırlarını yeniden çizdi. Gel, İsveç metal sahnesini bugün olduğu noktaya taşıyan o efsane gruplara birlikte göz atalım. 👇

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1. Black metalin temellerini atan Bathory!

Bugün black metal dinliyorsan, Bathory'nin bu hikayede bir payı var. 1983 yılında Quorthon tarafından kurulan grup, black metalin şekillenmesinde büyük rol oynayan isimlerden biri oldu. Özellikle ilk dönem albümleriyle Norveç'te yükselecek ikinci dalga black metal akımına ilham verdiler. Yetmedi, yıllar sonra Viking temalarını müziklerine taşıyarak bu kez de Viking metalin gelişimine katkı sağladılar. Kısacası Bathory, metal tarihinde tek bir sayfaya sığmayacak kadar etkili bir grup!

2. Doom metalin kaderini değiştiren Candlemass!

Doom metal deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Candlemass, ağır rifleri ve karanlık atmosferiyle türün en önemli temsilcileri arasında. 1980'lerin ortasında ortaya çıkan grup, epik anlatımları ve güçlü vokalleriyle kısa sürede dikkat çekti. Özellikle 'Epicus Doomicus Metallicus' albümü bugün hala doom metal severlerin favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Eğer doom metale giriş yapmak istiyorsan, birçok kişinin sana ilk önereceği grup büyük ihtimalle Candlemass olacaktır.

3. İsveç death metalinin mimarı Entombed!

İsveç death metal sahnesinin bu kadar güçlü bir kimliğe sahip olmasında Entombed'in payı oldukça büyük. Grubun kullandığı o kirli ve sert gitar tonu zamanla İsveç death metalinin imzası haline geldi. Ancak Entombed sadece death metal yapmakla yetinmedi, rock'n roll ve punk etkilerini de işin içine katarak farklı bir yol çizdi. Bugün 'death 'n' roll' denilen tarzdan bahsediliyorsa, bunda Entombed'in ciddi katkısı var!

4. Melodik death metalin yolunu açan At the Gates!

At the Gates, melodik death metalin dünya çapında yayılmasını sağlayan en etkili gruplardan biri. Özellikle 1995 tarihli 'Slaughter of the Soul' albümü, türün en etkili albümleri arasında gösteriliyor. Bugün dinlediğimiz birçok metalcore ve modern metal grubunun üzerinde onların izlerini görmek mümkün. Yani farkında olmadan sevdiğin bazı grupların temelinde At the Gates'e uzanan bir yol olabilir.

5. Listenin olmazsa olmazı In Flames!

Melodik death metal konuşuluyorsa In Flames'in adını geçirmemek olmaz! Özellikle kariyerlerinin ilk döneminde çıkardıkları albümler, Göteborg sahnesinin dünya çapında tanınmasını sağladı. Zaman içinde tarzlarını değiştirmeleri bazı eski dinleyicileri şaşırtmış olsa da grubun etkisini kimse inkar etmiyor. Hala yeni dinleyiciler kazanmaya devam etmelerinin nedeni de biraz bu, sürekli yerlerinde saymıyorlar. Ayrıca hatırlatmadan geçmeyelim, grup 26 Temmuz 2026’da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde konser verecek. Kaçırmayın!

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6. Melodik death metalin en istikrarlı temsilcilerinden Dark Tranquillity!

Bazı gruplar yıllar içinde bambaşka yönlere savrulur, Dark Tranquillity ise çizgisini korumayı başaran isimlerden biri. Melodi ve agresyonu dengeli şekilde bir araya getiren grup, Göteborg sahnesinin kurucu ekiplerinden sayılıyor. Özellikle atmosfer yaratma konusundaki başarıları onları diğer gruplardan ayırıyor. Bu yüzden birçok dinleyici için Dark Tranquillity, melodik death metal deyince akla gelen ilk gruplardan biri olmaya devam ediyor.

7.

Opeth'i tek bir türe yerleştirmeye çalışmak biraz zor. Bir şarkıda sert death metal bölümleri duyarken, birkaç dakika sonra kendini sakin, duygusal bir progresif rock pasajında bulabiliyorsun. Mikael Åkerfeldt liderliğindeki grup yıllardır bu geçişleri o kadar doğal yapıyor ki dinlerken garip gelmiyor bile. Belki de bu yüzden Opeth, sadece metal dinleyicilerinin değil, farklı türleri seven müzik tutkunlarının da favorileri arasında.

8. Modern metalin oyun kurucularından Meshuggah!

Meshuggah'ı ilk kez dinleyenlerin çoğu parçalarını biraz karışık bulabilir. Çünkü grup, karmaşık ritimler, alışılmışın dışındaki yapılar ve son derece ağır rifflerle kendilerine özgü bir dünya kurdu. Bugün 'djent' olarak bilinen akımın ortaya çıkmasında da büyük etkileri bulunuyor. Pek çok modern progresif metal grubunun ilham aldığı isimlerden biri olmalarının sebebi tam olarak bu!

9. Melodiyi karanlıkla buluşturan Dissection!

Dissection'ın kariyeri çok uzun sürmedi ama geride bıraktıkları etki hala konuşuluyor. Grup, black metalin karanlık atmosferini melodik death metal öğeleriyle bir araya getirerek kendine özgü bir tarz yarattı. Özellikle 'Storm of the Light's Bane' albümü, yıllardır ekstrem metal dünyasının en sevilen kayıtlarından biri olarak gösteriliyor. Aradan geçen onca zamana rağmen hala yeni dinleyiciler kazanabilmeleri de bunun en büyük göstergesi.

10. Viking ruhunu sahneye taşıyan Amon Amarth!

Amon Amarth deyince akla ilk olarak Viking hikayeleri geliyor. Grup, İskandinav mitolojisini melodik death metal ile birleştirerek kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Güçlü nakaratları ve enerjisi yüksek sahne performansları sayesinde festival sahnelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldiler. Eğer bir gün canlı izleme şansın olursa, kendini savaşta gibi hissedebilirsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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