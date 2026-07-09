İsveç Metal Sahnesini Şekillendiren 10 Efsane Grup
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Metal müzik deyince akla ilk gelen ülkelerden biri hiç şüphesiz İsveç. Black metalden death metale, progresiften melodik death metale kadar, metal müziğe yön veren birbirinden başarılı gruplar bu ülkeden çıktı! Kimileri yeni alt türlerin doğmasına öncülük etti, kimileri ise metal müziğin sınırlarını yeniden çizdi. Gel, İsveç metal sahnesini bugün olduğu noktaya taşıyan o efsane gruplara birlikte göz atalım. 👇
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1. Black metalin temellerini atan Bathory!
2. Doom metalin kaderini değiştiren Candlemass!
3. İsveç death metalinin mimarı Entombed!
4. Melodik death metalin yolunu açan At the Gates!
5. Listenin olmazsa olmazı In Flames!
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6. Melodik death metalin en istikrarlı temsilcilerinden Dark Tranquillity!
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8. Modern metalin oyun kurucularından Meshuggah!
9. Melodiyi karanlıkla buluşturan Dissection!
10. Viking ruhunu sahneye taşıyan Amon Amarth!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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