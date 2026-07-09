İsveç Metal Sahnesini Şekillendiren 10 Efsane Grup

Opeth'i tek bir türe yerleştirmeye çalışmak biraz zor. Bir şarkıda sert death metal bölümleri duyarken, birkaç dakika sonra kendini sakin, duygusal bir progresif rock pasajında bulabiliyorsun. Mikael Åkerfeldt liderliğindeki grup yıllardır bu geçişleri o kadar doğal yapıyor ki dinlerken garip gelmiyor bile. Belki de bu yüzden Opeth, sadece metal dinleyicilerinin değil, farklı türleri seven müzik tutkunlarının da favorileri arasında.