İşte ‘Erkek!’ Karısının Doğum Gününü Kutlamak İsteyen Adam Reklam Panolarına İlan Verdi

Çanakkale’de yaşayan bir vatandaş, eşinin doğum gününü kutlamak için ilginç bir yola başvurdu. Karısının doğum günü sebebiyle şehirdeki reklam panolarına ilanlar veren kişi görenleri şaşkına çevirdi. Reklam panolarında “Ne şanslıyım ki benim eşimsin, doğum günün kutlu olsun güzeller güzeli” mesajlarını gören vatandaşlar da sosyal medyada bu görselleri paylaşarak goygoyculuk yaptı. Görsellere “Kim bilir nasıl bir suç işledi” yorumları da yapıldı.

İşte Çanakkale’de görenleri şaşırtan doğum günü kutlaması reklamları ve yapılan yorumlardan bazıları…