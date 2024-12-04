İşte ‘Erkek!’ Karısının Doğum Gününü Kutlamak İsteyen Adam Reklam Panolarına İlan Verdi
İşte ‘Erkek!’ Karısının Doğum Gününü Kutlamak İsteyen Adam Reklam Panolarına İlan Verdi
Çanakkale’de yaşayan bir vatandaş, eşinin doğum gününü kutlamak için ilginç bir yola başvurdu. Karısının doğum günü sebebiyle şehirdeki reklam panolarına ilanlar veren kişi görenleri şaşkına çevirdi. Reklam panolarında “Ne şanslıyım ki benim eşimsin, doğum günün kutlu olsun güzeller güzeli” mesajlarını gören vatandaşlar da sosyal medyada bu görselleri paylaşarak goygoyculuk yaptı. Görsellere “Kim bilir nasıl bir suç işledi” yorumları da yapıldı.
İşte Çanakkale’de görenleri şaşırtan doğum günü kutlaması reklamları ve yapılan yorumlardan bazıları…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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