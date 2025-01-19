İstanbul ve Ankara Arasında Yarış Başlatandan Wi-Fi'ın İcadını Kafaya Takana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İstanbul ve Ankara Arasında Yarış Başlatandan Wi-Fi'ın İcadını Kafaya Takana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine bir haftayı geride bıraktık. Yeni bir haftaya girerken, bu son günü günün viral tweetleriyle kapatıyoruz. X mizahşörleri yine gün boyunca gündemi mizahlarıyla harmanladı. Bakalım bugün kimlerin yazdıklarına gülmüşüz, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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Hazırsan başlayalım 🙌
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Aşk bee....
Bir sıfır daha atalım hayal kuruyorken
👇
İkinize de ayrı ayrı soruyorum; Neden?
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Umarım sadece yorgunsundur kardeş 🥲
👇
Tam olarak böyle
Ailelerimiz ve fütursuz cezalandırma yöntemleri
👇
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"Kudurduk" 💃
Öyle mi mühendisler?
Tartışmanın fitili ateşlendi
"Yerde gezen süpürge" 🥲
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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