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İstanbul ve Ankara Arasında Yarış Başlatandan Wi-Fi'ın İcadını Kafaya Takana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İstanbul ve Ankara Arasında Yarış Başlatandan Wi-Fi'ın İcadını Kafaya Takana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2025 - 18:23

Yine bir haftayı geride bıraktık. Yeni bir haftaya girerken, bu son günü günün viral tweetleriyle kapatıyoruz. X mizahşörleri yine gün boyunca gündemi mizahlarıyla harmanladı. Bakalım bugün kimlerin yazdıklarına gülmüşüz, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀

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Hazırsan başlayalım 🙌

Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

Aşk bee....

Aşk bee....
twitter.com

Bir sıfır daha atalım hayal kuruyorken

Bir sıfır daha atalım hayal kuruyorken
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İkinize de ayrı ayrı soruyorum; Neden?

İkinize de ayrı ayrı soruyorum; Neden?
twitter.com
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Umarım sadece yorgunsundur kardeş 🥲

Umarım sadece yorgunsundur kardeş 🥲
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tam olarak böyle

Tam olarak böyle
twitter.com

Ailelerimiz ve fütursuz cezalandırma yöntemleri

Ailelerimiz ve fütursuz cezalandırma yöntemleri
twitter.com

👇

👇
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"Kudurduk" 💃

"Kudurduk" 💃
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Öyle mi mühendisler?

Öyle mi mühendisler?
twitter.com

Tartışmanın fitili ateşlendi

Tartışmanın fitili ateşlendi
twitter.com

"Yerde gezen süpürge" 🥲

"Yerde gezen süpürge" 🥲
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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