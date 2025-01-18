Cefasını Çektiklerimizin Sefasını Sürenlerden Nazara Olan İnancımıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın en güzel günlerinden Cumartesinin viral tweetleri ile karşınızdayız. Adı Twitter olsun X olsun, değişmeyen tek şey kullanıcıların mizahşörlüğü. Sosyal medyanın sevilen mecrası Twitter’da bugün de kullanıcılar espritüelliğini konuşturdu. O zaman detaylara geçelim.

İyi eğlenceler 🚀