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Cefasını Çektiklerimizin Sefasını Sürenlerden Nazara Olan İnancımıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cefasını Çektiklerimizin Sefasını Sürenlerden Nazara Olan İnancımıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.01.2025 - 20:13

Haftanın en güzel günlerinden Cumartesinin viral tweetleri ile karşınızdayız. Adı Twitter olsun X olsun, değişmeyen tek şey kullanıcıların mizahşörlüğü. Sosyal medyanın sevilen mecrası Twitter’da bugün de kullanıcılar espritüelliğini konuşturdu. O zaman detaylara geçelim.

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Ne kadar iyi yürekli olduğunun göstergesi 🥹

Ne kadar iyi yürekli olduğunun göstergesi 🥹
twitter.com

İsteyen bir şekilde yazıyor ya 👇

İsteyen bir şekilde yazıyor ya 👇
twitter.com

👇

En azından dürüst 🤝

En azından dürüst 🤝
twitter.com
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“Aşkım o artık benim arkadaşım gibi o yüzden saklıyorum”

“Aşkım o artık benim arkadaşım gibi o yüzden saklıyorum”
twitter.com

👇

Yan dünya…

E zaten nazardan 👍

E zaten nazardan 👍
twitter.com

Eridik mi kızlar 🫠

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👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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