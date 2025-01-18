Cefasını Çektiklerimizin Sefasını Sürenlerden Nazara Olan İnancımıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Cefasını Çektiklerimizin Sefasını Sürenlerden Nazara Olan İnancımıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel günlerinden Cumartesinin viral tweetleri ile karşınızdayız. Adı Twitter olsun X olsun, değişmeyen tek şey kullanıcıların mizahşörlüğü. Sosyal medyanın sevilen mecrası Twitter’da bugün de kullanıcılar espritüelliğini konuşturdu. O zaman detaylara geçelim.
İyi eğlenceler 🚀
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Ne kadar iyi yürekli olduğunun göstergesi 🥹
İsteyen bir şekilde yazıyor ya 👇
En azından dürüst 🤝
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“Aşkım o artık benim arkadaşım gibi o yüzden saklıyorum”
E zaten nazardan 👍
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Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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