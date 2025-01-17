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Yılın İlk Karne Heyecanını Timeline'da Yaşatan Mizahşörler

Yılın İlk Karne Heyecanını Timeline'da Yaşatan Mizahşörler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.01.2025 - 14:19

Karne günü olayı yıllar içinde çokça değişime uğradı. Eskiden Şampiyonlar Ligi kurası tadında bilinmezliklerle ve son dakika heyecanıyla gelen karneler, e-okul gibi uygulamalarla eski gerginliğini yitirdi. Ardından belli yaş gruplarına karne işi komple kalktı, yerini gelişim raporları aldı. Yine de eğitim öğretim sezonunun bu son günü önemini korudu. Eski heyecanı olmasa da ritüeller nesilden nesle aktarıldı. 2025 2026 Eğitim Öğretim yılının yarıyıl karneleri de öğrencilere ulaştı.

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Helal!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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