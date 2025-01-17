Yılın İlk Karne Heyecanını Timeline'da Yaşatan Mizahşörler
Yılın İlk Karne Heyecanını Timeline'da Yaşatan Mizahşörler
Karne günü olayı yıllar içinde çokça değişime uğradı. Eskiden Şampiyonlar Ligi kurası tadında bilinmezliklerle ve son dakika heyecanıyla gelen karneler, e-okul gibi uygulamalarla eski gerginliğini yitirdi. Ardından belli yaş gruplarına karne işi komple kalktı, yerini gelişim raporları aldı. Yine de eğitim öğretim sezonunun bu son günü önemini korudu. Eski heyecanı olmasa da ritüeller nesilden nesle aktarıldı. 2025 2026 Eğitim Öğretim yılının yarıyıl karneleri de öğrencilere ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her yaştan iki çift lafı olanlar X'te buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şöyle güzel bir tweet de önümüze düştü.
👇
Halbuki bugün cuma.
Yaşlananların dışında yaşlı hissedenler de kendini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Helal!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın