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Los Angeles'ta Türk Restoranında Satılan Sultan Soslu Makarna Kafaları Karıştırdı

Los Angeles'ta Türk Restoranında Satılan Sultan Soslu Makarna Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.01.2025 - 15:46

Türk mutfağı sadece bizim için değil işini bilen pek çok kişi için önemli ve değerli bir mutfak. Yemek teknikleri, ürün çeşitliliği, tat dengesi derken yemeklerimiz dünyada pek çok kişi tarafından seviliyor. Dünyanın her noktasında Türk restoranlarının ziyaretçileri gün geçtikçe artıyor. Bir yabancı da bu ünümüzü duymuş olacak ki Los Angeles'ta bir Türk restoranına gidiyor ama sultan soslu makarna adında geleneksel olduğu iddia edilen bir yemekle karşılaşıyor.

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Paylaşım şöyle. Tabii hangi bölgeden olduğu da soruldu.

Paylaşım şöyle. Tabii hangi bölgeden olduğu da soruldu.

Ürün de bu!

Ürün de bu!

Gelen yorumlar şu şekilde...

Gelen yorumlar şu şekilde...
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En fazla öğrenci evi bölgesi olur.

En fazla öğrenci evi bölgesi olur.
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İzah edenler de oldu.

İzah edenler de oldu.

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Japon bile sinirlendi.

Japon bile sinirlendi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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