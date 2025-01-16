Los Angeles'ta Türk Restoranında Satılan Sultan Soslu Makarna Kafaları Karıştırdı

Türk mutfağı sadece bizim için değil işini bilen pek çok kişi için önemli ve değerli bir mutfak. Yemek teknikleri, ürün çeşitliliği, tat dengesi derken yemeklerimiz dünyada pek çok kişi tarafından seviliyor. Dünyanın her noktasında Türk restoranlarının ziyaretçileri gün geçtikçe artıyor. Bir yabancı da bu ünümüzü duymuş olacak ki Los Angeles'ta bir Türk restoranına gidiyor ama sultan soslu makarna adında geleneksel olduğu iddia edilen bir yemekle karşılaşıyor.