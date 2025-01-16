Los Angeles'ta Türk Restoranında Satılan Sultan Soslu Makarna Kafaları Karıştırdı
Los Angeles'ta Türk Restoranında Satılan Sultan Soslu Makarna Kafaları Karıştırdı
Türk mutfağı sadece bizim için değil işini bilen pek çok kişi için önemli ve değerli bir mutfak. Yemek teknikleri, ürün çeşitliliği, tat dengesi derken yemeklerimiz dünyada pek çok kişi tarafından seviliyor. Dünyanın her noktasında Türk restoranlarının ziyaretçileri gün geçtikçe artıyor. Bir yabancı da bu ünümüzü duymuş olacak ki Los Angeles'ta bir Türk restoranına gidiyor ama sultan soslu makarna adında geleneksel olduğu iddia edilen bir yemekle karşılaşıyor.
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Paylaşım şöyle. Tabii hangi bölgeden olduğu da soruldu.
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Gelen yorumlar şu şekilde...
En fazla öğrenci evi bölgesi olur.
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İzah edenler de oldu.
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Japon bile sinirlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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