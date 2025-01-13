Komşunun Yeni Aracından Rol Yaparak Öğrenenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Komşunun Yeni Aracından Rol Yaparak Öğrenenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni adı X olan Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bu Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler!
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Başlayalım!
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Orasını karıştırma...
İkonik bir poz...
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Mantıklı!
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İşte zeka!
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Farkına varmıştır belki...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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