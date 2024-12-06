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İstanbul Valiliği Açıkladı: İkinci El Eşya ve Hurda Satışı İçin Belge Zorunluluğu Getirildi

İstanbul Valiliği Açıkladı: İkinci El Eşya ve Hurda Satışı İçin Belge Zorunluluğu Getirildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2024 - 12:27

İstanbul Valiliği, kent genelinde ikinci el eşya ve hurda satışlarıyla ilgili yeni önlemler alındığını açıkladı. İkinci el eşya satan dükkanlar, kamera ile 24 saat kayda alınacak, kimlik, adres, miktar ve özellik belirten 'ikinci el malzeme alım-satım belgesi' zorunlu olarak doldurup, saklanacak. Ayrıca mahallelerde seyyar olarak hurda toplayanlar da yetki belgesi almak zorunda kalacak.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, hırsızlık ve kayıt dışı ticaretin önüne geçebilmek için ikinci el eşya ve hurda satışlarıyla ilgili alınan yeni önlemler duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, hırsızlık ve kayıt dışı ticaretin önüne geçebilmek için ikinci el eşya ve hurda satışlarıyla ilgili alınan yeni önlemler duyurdu.

Açıklamaya göre, ikinci el eşya alım-satımında kimlik, adres, eşya miktarı ve özelliklerini içeren "İkinci El Malzeme Alım-Satım Belgesi" düzenlenmesi şart koşuluyor.

Açıklamaya göre, ikinci el eşya alım-satımında kimlik, adres, eşya miktarı ve özelliklerini içeren "İkinci El Malzeme Alım-Satım Belgesi" düzenlenmesi şart koşuluyor.

İkinci el eşya satan dükkanlar, belgeleri 1 yıl boyunca saklayacak ve kolluk kuvvetlerinin talebiyle ibraz edecek.

İkinci el eşya satan dükkanlar, belgeleri 1 yıl boyunca saklayacak ve kolluk kuvvetlerinin talebiyle ibraz edecek.

Kimlik ve belge şartı: Elektronik eşya, beyaz eşya ve hurda alım-satımı yapan işletmeler, kişisel bilgileri ve eşya detaylarını kayıt altına alacak.

Güvenlik kamera sistemi: İşletmelerin iç ve dış mekanlarına güvenlik kamera sistemi kurması zorunlu hale getirildi.

18 yaş altı ticaret yasağı: Reşit olmayan bireylerden veya yanlarında vasileri bulunmayanlardan alım-satım yapılması yasaklandı.

Fatura ve envanter tutma zorunluluğu: Eşyalara ait faturaların saklanması ve işletmelerin düzenli envanter kaydı tutması gerekecek.

Düzenleme kapsamında, seyyar hurdacılık yapan kişilerin Mahalli İdareler veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden izin belgesi alması gerektiği belirtildi.

Düzenleme kapsamında, seyyar hurdacılık yapan kişilerin Mahalli İdareler veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden izin belgesi alması gerektiği belirtildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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