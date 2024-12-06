İstanbul Valiliği Açıkladı: İkinci El Eşya ve Hurda Satışı İçin Belge Zorunluluğu Getirildi

İstanbul Valiliği, kent genelinde ikinci el eşya ve hurda satışlarıyla ilgili yeni önlemler alındığını açıkladı. İkinci el eşya satan dükkanlar, kamera ile 24 saat kayda alınacak, kimlik, adres, miktar ve özellik belirten 'ikinci el malzeme alım-satım belgesi' zorunlu olarak doldurup, saklanacak. Ayrıca mahallelerde seyyar olarak hurda toplayanlar da yetki belgesi almak zorunda kalacak.