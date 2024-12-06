AK Parti’de İstişare Toplantısı: Memurlara Ek İş Yapma İmkanı Tanınacak mı?
AK Parti’de İstişare Toplantısı: Memurlara Ek İş Yapma İmkanı Tanınacak mı?
Türkiye’de bulunan milyonlarca memur için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, AK Parti’de düzenlenen istişare toplantısında, ağır hayat şartları karşısında ek iş yapmak zorunda kalan milyonlarca memur sebebiyle devletin yaşadığı kayıp ele alındı. Toplantıda bulunan milletvekillerinin, mesai saatleri dışında özel işletmelerde kaçak ve kayıt dışı çalışan memurlara bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi iddia edildi.
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Türkiye’de Mart 2024 itibariyle toplam 5 milyon 238 bin 424 kişi devlet kadrolarında memur olarak çalışıyor. Memurlar, artan hayat pahalılığı karşısında ek iş yapmaktan başka çare de bulamıyor.
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Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, AK Parti’de yapılan istişare toplantısında memurlarla ilgili yapılacak yeni düzenleme gündeme geldi.
Toplantıda, mevcut yasalardan dolayı devletin kayba uğradığı, memurların özel sektörde de çalışmalarının önünü açacak esnek bir düzenleme gerektiği, bu yolla devletin de gelir sağlayabileceği belirtildi.
Mevcut kanunlarda memurların ek iş yapması yasak. Ek iş yaptığı belirlenen memurlar, disiplin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alıyor.
Ceza, genellikle uyarı, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi hafif cezalardan, ağır disiplin cezalarına kadar değişebiliyor
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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