AK Parti’de İstişare Toplantısı: Memurlara Ek İş Yapma İmkanı Tanınacak mı?

Türkiye’de bulunan milyonlarca memur için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, AK Parti’de düzenlenen istişare toplantısında, ağır hayat şartları karşısında ek iş yapmak zorunda kalan milyonlarca memur sebebiyle devletin yaşadığı kayıp ele alındı. Toplantıda bulunan milletvekillerinin, mesai saatleri dışında özel işletmelerde kaçak ve kayıt dışı çalışan memurlara bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi iddia edildi.