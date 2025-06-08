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İstanbul'un Manzarasına Deniz Üzerinde Çalışma Molası: Vapurlara Çalışma Alanı Eklendi

İstanbul'un Manzarasına Deniz Üzerinde Çalışma Molası: Vapurlara Çalışma Alanı Eklendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 12:44

İstanbul'un simgesi vapurlarda yeni dönem başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vapurlarda çalışma alanlarının oluşturulduğunu duyurdu.

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Vapurlara çalışma alanları eklendi.

Vapurlara çalışma alanları eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları’nın 'Vapur Çalışma Alanları' projesinde yeni bir adım attı. Öğrenciler ve çalışanlar için vapurlarda çalışma alanı oluşturuldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vapurlar için yeni bir hamlede bulundu. Vapurlara çalışma alanları eklendi. Çalışma alanlarının ses yalıtımlı olduğu belirtilirken priz ve internet bağlantısı da olduğu vurgulandı.

İstanbul manzarasında çalışma molası.

İstanbul manzarasında çalışma molası.

Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, şunları söyledi:

'Projelerini yetiştirmek isteyen öğrencilerimizin bilgisayarlarını, telefonlarını şarj edebileceği ve ses izolasyonu sayesinde konsantre olabileceği ortamlar oluşturduk. İBB Wifi hizmetinden de yararlanabilirler. Çalışanlar da bu alanlarda toplantılarını rahatlıkla yapabilir. Biz öğrenci ve çalışanlar için yarattığımız bu ortamla aynı zamanda İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarmalarını da istedik.

Kendi tersanemiz var, bu projeyi kendi imkanlarımızla hayata geçiriyoruz. Zaman içinde bu uygulamayı mümkün olan tüm vapurlarımıza yaymayı planlıyoruz.''

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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