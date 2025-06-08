İstanbul'un Manzarasına Deniz Üzerinde Çalışma Molası: Vapurlara Çalışma Alanı Eklendi
İstanbul'un simgesi vapurlarda yeni dönem başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vapurlarda çalışma alanlarının oluşturulduğunu duyurdu.
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Vapurlara çalışma alanları eklendi.
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İstanbul manzarasında çalışma molası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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