İstanbul'un Manzarasına Deniz Üzerinde Çalışma Molası: Vapurlara Çalışma Alanı Eklendi

Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, şunları söyledi:

'Projelerini yetiştirmek isteyen öğrencilerimizin bilgisayarlarını, telefonlarını şarj edebileceği ve ses izolasyonu sayesinde konsantre olabileceği ortamlar oluşturduk. İBB Wifi hizmetinden de yararlanabilirler. Çalışanlar da bu alanlarda toplantılarını rahatlıkla yapabilir. Biz öğrenci ve çalışanlar için yarattığımız bu ortamla aynı zamanda İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarmalarını da istedik.

Kendi tersanemiz var, bu projeyi kendi imkanlarımızla hayata geçiriyoruz. Zaman içinde bu uygulamayı mümkün olan tüm vapurlarımıza yaymayı planlıyoruz.''