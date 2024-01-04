İstanbul, Taksicileri Doyurmuyor! Taksiciler Odası Başkanı Aksu: "İndi Bindi 120 Lira Olmalı"
İstanbul, Taksicileri Doyurmuyor! Taksiciler Odası Başkanı Aksu: "İndi Bindi 120 Lira Olmalı"
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, gelecek hafta planlanan UKOME Toplantısından önce zam talebini yineledi.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı gelecek hafta 8 Ocak tarihinden yapılacak.
İTEO Başkanı Aksu, "Biz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Daire Başkanlığı'na en az yüzde 65 oranında taksi ve taksi dolmuş ücret tarifelerine zam yapılmasını talep ettik" dedi.
İstanbul'da vatandaşların uzun süredir taksi yakınmaları sosyal medyada sürerken, UKOME'nin birçok toplantısındaysa taksi sayısının artırılması görüşmeleri reddedilmişti.
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'nın temmuz ayında açıkladığı verilere göre, 15 milyon 907 bin 951 nüfusu olan İstanbul'da 19 bin 16 taksi bulunurken, taksi başına 837 kişi düşüyor.
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Taksiciler Odası Başkanı Aksu, "İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı" derken, 70 liradan 120 liraya yüzde 71 oranında bir artış talep etti.
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akp nin yeni ulaştırma bakanı is loadinnggg
Görüyor ve arttırıyorum bi de yatırıp sevsinler! Bu nasıl bir doyumsuzluk..
bu adam tam bi manda.. yok deve 1000 ₺ yapda rahatla..