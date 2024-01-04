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İstanbul, Taksicileri Doyurmuyor! Taksiciler Odası Başkanı Aksu: "İndi Bindi 120 Lira Olmalı"

İstanbul, Taksicileri Doyurmuyor! Taksiciler Odası Başkanı Aksu: "İndi Bindi 120 Lira Olmalı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.01.2024 - 14:21

İstanbul'da yerli vatandaşın taksi bulmakta zorluk çektiği son yıllarda yüksek fiyatların yanında gidecekleri mesafeden, vatandaşlık seçimine kadar çok 'elitist' olan taksicilerden fiyat yükseliş talebi yenilendi.

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, gelecek hafta planlanan UKOME Toplantısından önce zam talebini yineledi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, gelecek hafta planlanan UKOME Toplantısından önce zam talebini yineledi.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na yüzde 65 oranında zam talep ettiklerini ileten Aksu, 'Bu mesleği sürdürebilmek, İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmamız için en az yüzde 65 oranında bir zam istedik' derken, indi bindi ücretinin de en az 120 lira olması gerektiğini savundu.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı gelecek hafta 8 Ocak tarihinden yapılacak.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı gelecek hafta 8 Ocak tarihinden yapılacak.

İstanbul'da ulaşım ücretlerinin zam taleplerinin değerlendirileceği tahmin edilen toplantıdan önce İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, beklentilerini açıkladı. 

Taksi esnafının giderlerindeki artışa vurgu yapan Aksu, UKOME'ye yüzde 65 oranında zam talebini ilettiklerini de açıkladı.

İTEO Başkanı Aksu, "Biz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Daire Başkanlığı'na en az yüzde 65 oranında taksi ve taksi dolmuş ücret tarifelerine zam yapılmasını talep ettik" dedi.

İTEO Başkanı Aksu, "Biz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Daire Başkanlığı'na en az yüzde 65 oranında taksi ve taksi dolmuş ücret tarifelerine zam yapılmasını talep ettik" dedi.

Gider artışlarına dikkat çeken Aksu, yıllık enflasyonun yüzde 65 seviyesinde olduğunu, vergi ve harçlarda etkili olan YDO ve asgari ücret zam oranlarına da değinerek, 'En önemlisi, araçlarımızın demirbaş giderlerine, parça, işçilik, yakıt gibi sürekli giderimiz olan fiyatlara yüzde 100'ün üzerinde artışlar yapıldı. Biz de bu mesleği sürdürebilmek, İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmamız için en az yüzde 65 oranında bir zam istedik. Tabii biz de vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi artırmamız lazım. Onun için en az yüzde 65 oranında zam almamız lazım' dedi.

İstanbul'da vatandaşların uzun süredir taksi yakınmaları sosyal medyada sürerken, UKOME'nin birçok toplantısındaysa taksi sayısının artırılması görüşmeleri reddedilmişti.

İstanbul'da vatandaşların uzun süredir taksi yakınmaları sosyal medyada sürerken, UKOME'nin birçok toplantısındaysa taksi sayısının artırılması görüşmeleri reddedilmişti.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'nın temmuz ayında açıkladığı verilere göre, 15 milyon 907 bin 951 nüfusu olan İstanbul'da 19 bin 16 taksi bulunurken, taksi başına 837 kişi düşüyor.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'nın temmuz ayında açıkladığı verilere göre, 15 milyon 907 bin 951 nüfusu olan İstanbul'da 19 bin 16 taksi bulunurken, taksi başına 837 kişi düşüyor.

Bu sayı, Paris’te 366, New York’ta 309, Singapur’da da 207 olurken, İBB’nin Çözüm Merkezi verilerinde de taksi taşımacılığına yönelik şikâyetlerin yüzde 59,53’ü yol ve yolcu seçme kaynaklı olduğu görülmüştü. Şikayetlerde ikinci sırada yüzde 10,50 ile trafik kuralı ihlali, sonrasında yüzde 9,84 ile yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61’i fazla ücret alınması ve yüzde 3,86 ile de yolcuyu uzak yoldan götürmek istemek bulunuyor.

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Taksiciler Odası Başkanı Aksu, "İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı" derken, 70 liradan 120 liraya yüzde 71 oranında bir artış talep etti.

Taksiciler Odası Başkanı Aksu, "İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı" derken, 70 liradan 120 liraya yüzde 71 oranında bir artış talep etti.
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DamnD

akp nin yeni ulaştırma bakanı is loadinnggg

Nuray

Görüyor ve arttırıyorum bi de yatırıp sevsinler! Bu nasıl bir doyumsuzluk..

grandport

bu adam tam bi manda.. yok deve 1000 ₺ yapda rahatla..