İstanbul, Taksicileri Doyurmuyor! Taksiciler Odası Başkanı Aksu: "İndi Bindi 120 Lira Olmalı"

Gider artışlarına dikkat çeken Aksu, yıllık enflasyonun yüzde 65 seviyesinde olduğunu, vergi ve harçlarda etkili olan YDO ve asgari ücret zam oranlarına da değinerek, 'En önemlisi, araçlarımızın demirbaş giderlerine, parça, işçilik, yakıt gibi sürekli giderimiz olan fiyatlara yüzde 100'ün üzerinde artışlar yapıldı. Biz de bu mesleği sürdürebilmek, İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmamız için en az yüzde 65 oranında bir zam istedik. Tabii biz de vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi artırmamız lazım. Onun için en az yüzde 65 oranında zam almamız lazım' dedi.